75 Prozent Rabatt: Steam haut PlayStation-Highlight zum Sparpreis raus

Steam-Spieler mussten über 3 Jahre auf den Release von Horizon Zero Dawn warten – wenn ihr das gefeierte Open-World-Abenteuer aus der PlayStation-Schmiede noch nicht gezockt habt, könnt ihr es euch für den PC jetzt um 75 Prozent günstiger schnappen.

Mit Horizon Zero Dawn könnt ihr euch jetzt auf Steam eines der beliebtesten Sci-Fi-Abenteuer der letzten Jahre für einen absoluten Top-Preis schnappen. Derzeit ist das ehemals exklusive PlayStation-Spiel auf der PC-Plattform um 75 Prozent im Preis reduziert und damit schon für weniger als 15 Euro zu haben.

Horizon Zero Dawn: PS4-Hit jetzt auf Steam im Angebot

Drei lange Jahre war Horizon Zero Dawn ausschließlich auf der PS4 verfügbar – erst 2020 zeigte sich Sony gnädig und veröffentlichte den PC-Port des gefeierten Abenteuers. Nun könnt ihr also auch auf Steam in die Rolle von Aloy schlüpfen und in einer wunderschönen Open World dem Rätsel auf die Spur gehen, warum es in der Zukunft nur so vor Roboterdinosauriern wimmelt.

Schaut euch hier den Trailer zu der Complete Edition von Horizon Zero Dawn für den PC an:

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC – PC Features Trailer

Die Complete Edition von Horizon Zero Dawn hat auch auf der PC-Plattform bereits viele Fans gefunden und kann über 83.000 sehr positive Bewertungen vorweisen. Neben dem Basis-Spiel erhaltet ihr in dieser Version zusätzlich auch den DLC Frozen Wilds sowie mehrere kosmetische Items. Wenn ihr euch für opulent inszenierte Sci-Fi-Action interessiert, solltet ihr jetzt zuschlagen, denn Steam bietet Horizon Zero Dawn derzeit für nur 12,49 Euro statt 49,99 Euro an. Das Angebot endet am 4. März 2024.

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Guerrilla

Mit welchen Rabatten lockt Steam gerade noch?

Mit dem Rabatt bringt sich Horizon Zero Dawn wieder in Reichweite der Bestseller-Top-10 auf Steam. Für ganz oben reicht es aber noch nicht, denn an der Spitze liegt die Aufmerksamkeit derzeit vor allem auf erfolgreichen Neuerscheinungen wie Helldivers 2, Last Epoch und Enshrouded.

Auch ein brandneuer Simulator kann sich in den Steam-Charts überraschend weit oben behaupten:

