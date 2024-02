76 Euro günstiger: Xbox haut Rennspiel für 3,99 Euro raus

Rennspiel-Fans finden im Xbox-Store aktuell ein verlockendes Angebot vor: EAs Need for Speed: Heat ist in der Deluxe Edition derzeit um 95 Prozent im Preis reduziert und kostet somit gerade einmal 3,99 Euro.

Fans von rasanten Rennspielen können im Xbox-Store jetzt ein echtes Schnäppchen schlagen: Etwas mehr als vier Jahre nach seinem Release ist EAs Racer Need for Speed: Heat jetzt für kurze Zeit 95 Prozent günstiger zu haben – ihr könnt euch das Spiel bereits für 3,99 Euro sichern, solltet dabei aber nicht den Höhepunkt der langjährigen Reihe erwarten.

Mega-Rabatt für Need for Speed: Heat im Xbox-Store

In Need for Speed: Heat macht ihr als Street Racer die Straßen von Palm City unsicher und müsst dabei nicht nur Rennen gewinnen, sondern auch vor der Polizei Reißaus nehmen. Besonders in der Nacht lassen die Gesetzeshüter nicht locker und bleiben hartnäckig an eurem Auspuff kleben, wenn ihr sie nicht mit riskanten Fahrmanövern abhängt.

Schaut euch hier den Trailer zu Need for Speed: Heat an:

Need for Speed: Heat Bunte Lichter im Launch-Trailer

Die Deluxe Edition von Need for Speed: Heat ist momentan im Xbox-Store für nur 3,99 Euro statt 79,99 Euro im Angebot. Ihr spart also fette 76 Euro, allerdings ist der Deal nur noch bis zum 5. März 2024 gültig (bei Xbox ansehen). Im Vergleich zur Standard Edition, die derzeit schlappe 3,49 Euro kostet, bietet euch die Deluxe Version zusätzlich ein paar exklusive Autos für eure Garage.

Der Preis für das Rennspiel von EA ist somit auf einem echten Spar-Level angekommen, doch die Bewertungen im Xbox-Store fallen auch nicht durchweg positiv aus – momentan steht NfS: Heat nur bei einer Bewertung von 2,7 von 5 möglichen Sternen. Ihr solltet also mit moderaten Erwartungen an das Spiel herantreten.

Xbox-Charts: Rabatte satt in den Top 10

Mit dem massiven Rabatt von 95 Prozent kann Need for Speed: Heat derzeit auf Rang 10 der Xbox-Charts vorfahren. Davor landen größtenteils viele ebenfalls stark im Preis reduzierte Spiele wie Kingdom Come: Deliverance, Dead Island Definitive Collection und Saints Row. Diese Angebote laufen allerdings am 27. Februar aus. (Quelle: Xbox)

