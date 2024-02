Amazon Film-Deals: 6 Blu-ray für 40 € oder 3 Ultra-HD für 50 € – was lohnt sich?

Auch 2024 gibt es noch den einen oder anderen Film-Fan, der Inhalte nicht bloß im Stream ansehen will, sondern sich ausgewählte Exemplare als Blu-ray ins Regal stellt. Amazon bietet aktuell eine Aktion, mit der man Lücken in seiner Sammlung stopfen kann oder eine neue Kollektion starten kann. So gibt es 6 ausgewählte Blu-ray-Filme für 40 Euro oder 3 Ultra-HD-Blu-rays für 50 Euro.

Die Film-Aktion laufen noch bis zum kommenden Sonntag, den 03. März. Dabei gilt das Angebot nicht für das ganze Film-Angebot, sondern für ausgewählte Blu-rays und Ultra-HD-Blu-rays. Diese Filme sind dabei: Blu-ray | Ultra-HD. Es handelt sich dabei aber nicht um Rausschmeißerware. Stattdessen findet man hier einige Highlights, die jeder Film-Fan und Cineast im Regal stehen haben sollte.

Film-Aktion bei Amazon: 6 für 40 Euro – was lohnt sich?

In der Übersicht werden die teilnehmenden Filme zunächst mit dem Normalpreis angezeigt. Sobald man sie in den Warenkorb packt, wird der Rabatt an der Kasse aufgeführt. Rechnerisch bezahlt man im Rahmen der „6 für 40“-Aktion pro Blu-ray 6,66 Euro. Es gab durchaus schon bessere Film-Aktionen, wer aber noch die eine oder andere Lücke in seiner Sammlung stopfen will, kann hier einen Blick wagen. Mit Versandgebühren würde man bei Rebuy, eBay und Co. oft auch bei gebrauchten Filmen mehr bezahlen. Unter anderem findet ihr bei der Aktion diese Filme auf Blu-ray:

Sonne und Beton

Nobody

Matrix: Ressurection

The Warriors

Fast & Furios 9

Der Exorzist (Kinofassung + Director's Cut)

Schindler Liste

Top Gun

Creed 3: Rocky's Legacy

Die unendliche Geschichte

Forrest Gump

Jurassic Park (3D)

Full Metal Jacket

Die Verurteilten

Elvis

Shining

Doctor Sleeps Erwachen

Uhrwerk Orange

Sucker Punch

Birds of Prey

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Bei der Aktion gibt es viele Klassiker, die jeder Filmfan im Regal stehen haben sollte. Für bereits gut sortierte Filmsammlungen ist aber möglicherweise nicht so viel dabei. Mit „Die Verurteilten“ ist der bei IMDb derzeit am besten bewertete Film überhaupt dabei. Ich packe noch „Sucker Punch“, „Soylent Green“ und „Demolition Man“ dazu.

3 UHD-Filme für 50 Euro

Wer das passende Equipment zuhause hat, kann stattdessen auch einen Blick auf die Aktion für 4K-Ultra-HD-Discs werfen. Dort bekommt man 3 Filme für 50 Euro, rechnerisch kostet jeder Fil dann 16,67 Euro. Unter anderem sind diese Discs dabei:

Dune

Pulp Fiction

Top Gun Maverick

Blade Runner

Inception

Der Pate

The Batman

Die Verurteilten

Matrix

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Tenet

Waterworld

Bei der aktuellen Film-Aktion bei Amazon findet ihr also sowohl einige Klassiker, aber auch viele aktuelle Filme, die erst vor einiger Zeit im Kino liefen. Die beste Gelegenheit also, um sich zum Beispiel den bei IMDb bestbewerteten Film „Die Verurteilen“, für das Sammlerregal zu holen.

So bekommt man den Rabatt:

Fügt mindestens 6 Blu-ray-Titel aus dieser Liste oder 3 Ultra-HD-Blu-rays aus dieser Liste zu eurem Einkaufswagen hinzu. Der Preis wird automatisch angepasst, sobald ihr die entsprechende Menge an Aktionsartikeln im Warenkorb habt. Führt die Bestellung durch. Bevor ihr bezahlt, kontrolliert ihr an der Kasse, ob der Rabatt abgezogen wurde. Es nehmen nur Titel teil, die direkt von Amazon verkauft werden, nicht über Marketplace-Händler. Ihr könnt die Aktion auch „stapeln“, das heißt, bei 6, 12, 18 etc. Filmen wird der Preis jeweils neu berechnet.

