Mehr als 50 Jahre lang hat der Synchronsprecher von Robert De Niro den Schauspieler begleitet. Wer hinter der Stimme des Taxi Drivers steckt, verraten wir euch im Folgenden.

Die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Der Schauspieler Christian Brückner synchronisiert seit 50 Jahren den amerikanischen Oscarpreisträger.

Mit „Der Pate – Teil II“ wurde Brückner die feste deutsche Synchronstimme von Robert De Niro. Brückner bekam zwei weitere Jahre später auch die Bestätigung von Regisseur Martin Scorsese, mit dem De Niro in vielen Projekten zusammengearbeitet hat.

Robert De Niros Synchronsprecher hat ihm in mehr als 90 Filmen (Stand 2024) seine Stimme geliehen. Unter anderem stand er an der Seite von Leonardo DiCaprios Synchronsprecher in dem 2023 erschienenen Film „Killers of the Flower Moon“.

Weitere Rollen mit Robert De Niros Synchronsprecher

Abseits der unzähligen und facettenreichen Rollen, die Christian Brückner als Dauerstimme von Robert De Niro angenommen hat, stand er auch für andere Schauspieler hinter dem Mikrofon.

Unter anderem sprach er die deutschen Stimmen von Schauspielern wie Martin Sheen, Burt Reynolds, Peter Fonda und Harvey Keitel ein. Diese hat er aber nicht als Dauerstimme vertont, sondern nur gelegentlich eingesprochen.

Zusätzlich hat er, wie auch der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen, Donald Sutherland seine deutsche Stimme in dem Film „Die Nacht der Dämonen“ gegeben. Auch Gary Oldman hat sich in das Portfolio von Brückner geschlichen: Diesen hat er in der Rolle des Graf Dracula in „Bram Stoker's Dracula“ vertont.

Christian Brückner: Weitere Werke und Auszeichnungen

Brückner kann nicht nur auf fünf Jahrzehnte als Robert De Niros deutsche Stimme zurückblicken. Der Schauspieler hat zusätzlich einen eigenen Hörbuchverlag, den er 2000 mit seiner Ehefrau gründete.

Zusätzlich stand Brückner auch einige Male für den „Tatort“ als Gastdarsteller vor der Kamera und war einer der Protagonisten in dem Film „Liebe am Fjord – Zwei Sommer“.

In der fünfteiligen Naturdokumentation „Ein Planet vor unserer Zeit“ synchronisierte Christian Brückner Sir David Attenborough. Aber auch über Brückner selbst gibt es eine aus 1976 stammende Dokumentation namens „Die Stimme“, die im ARD ausgestrahlt wurde.

Neben mehreren Nominierungen und Auszeichnungen, hat Brückner einen Grimme-Preis, eine Goldene Schallplatte und den Deutschen Hörbuchpreis verliehen bekommen. Zudem ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes.

