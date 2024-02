Preisexplosion droht: Amazon verkauft Komplett-Sets zum Cannabis-Anbau für Anfänger

Der Bundestag hat der kontrollierten Freigabe von Cannabis in Deutschland zugestimmt. Ab dem 1. April 2024 ist damit auch der Anbau in gewissem Maße für Volljährige möglich. Passend dazu findet ihr bei Amazon jetzt schon Komplett-Sets, mit denen der Hanf-Anbau zum Kinderspiel wird. Die Preise steigen aber bereits, da das Interesse nach der Legalisierung ziemlich groß ist.

Bei Amazon: Komplett-Sets für Cannabis-Anbau

Marihuana, Bubatz, Brokkoli, Hanf oder einfach Cannabis wird zum 1. April 2024 in gewissem Maße in Deutschland legalisiert. Ein Teil der neuen Regeln betrifft auch den Anbau von bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf in der eigenen Wohnung. Passend dazu verkaufen Händler über Amazon Komplett-Sets, mit denen ihr als Anfänger direkt starten könnte. Die Preise schießen dabei bereits in die Höhe, sodass ihr zuschlagen solltet, wenn ihr so ein Set noch zu einem relativ guten Kurs erhalten wollt (bei Amazon anschauen).

Nachfolgend haben wir euch einige Komplett-Sets herausgesucht, die gut und (noch) bezahlbar sind:

Spider Farmer Growbox-Komplett-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2024 11:40 Uhr

MARS HYDRO TS600 Growbox Komplett-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2024 11:43 Uhr

MARS HYDRO TSL2000 Growbox Komplett-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.02.2024 11:44 Uhr

Das erste Set ist bei Amazon sehr gut bewertet und beliebt. Der Preis ist in letzter Zeit aber deutlich gestiegen. Ihr bekommt wirklich alles, was ihr zum Anbau von Hanf benötigt. Besonders der Carbon-Luftfilter und dichte Reißverschlüsse sind wichtig, damit sich der Gestank nicht in der Wohnung ausbreitet. Ihr könnt alles steuern und so den idealen Ertrag herausholen.

Es gelten strenge Regeln in Deutschland

Bevor ihr euch mit den Anbau von Cannabis beschäftigt, solltet ihr die Regeln kennen. Ihr dürft, wenn ihr volljährig seid, zwar drei weibliche Hanfpflanzen anbauen, aber nur maximal 50 Gramm Cannabis in der Wohnung haben. Unterwegs dürft ihr nur maximal 25 Gramm bei euch haben und müsst gewisse Regeln befolgen – Abstand zu Kindern und Jugendlichen sowie Schulen halten und vieles mehr. Weitere Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel:

