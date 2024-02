Was ist Amazon Freevee? Filme & Serien gratis sehen

Mit „Amazon Prime Video“ hat der Online-Handelsgigant ein eigenes, kostenpflichtiges Streaming-Angebot mit vielen Serien und Filmen. Daneben gibt es mit „Amazon Freevee“ auch einen Gratis-Streaming-Dienst von Amazon, der sich über Werbung finanziert. Freeve geht dabei aus dem kostenlosen Angebot von IMDV TV hervor. Wie funktioniert das und was gibt es bei Amazon Freevee zu sehen?

Freevee ist kein gänzlich eigenständiger Streaming-Dienst, sondern in den „Amazon Channels“ verfügbar. Anders als bei den normalen Kanälen wie Starzplay benötigt man für Freevee aber keine Prime-Mitgliedschaft. Die Inhalte lassen sich stattdessen auch mit einem ganz normalen Amazon-Konto ansehen. Man findet die kostenlose Freevee-Inhalte direkt in der Prime-Video-App in einem eigenen Bereich. Ein Login mit einem Prime-Account ist nicht notwendig.

Kann man Amazon Freevee ohne Amazon Prime nutzen?

Die Prime-Video-Inhalte können nur mit einem laufenden Amazon-Prime-Abo abgerufen werden. Das gilt nicht für „Amazon Freevee“. Für diese Filme und Serien benötigt man also keinen kostenpflichtigen Zugang, sondern lediglich ein Amazon-Konto. In den Prime-Video-Apps auf Android-Smartphones, iPhone, iPad, Fire TV & Co. findet man die Gratis-Filme und -Serien von Freevee im entsprechenden Bereich.

Bei Amazon Freeve findet ihr viele Serien, Filme und Dokumentationen kostenlos. Dazu gehören viele Eigenproduktionen wie „Bosch: Legacy“, aber auch viele lizenzierte Inhalte, etwa von „Universal Pictures“. Einige zHighlights aus dem Freevee-Angebot:

Person of Interest

2 Broke Girls

Battle Royale

Nightcrawler

Archive

Parks and Recrration

Warschau 44

Klitschko

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Penny Dreadful

Peaky Blinders

Das Angebot wird in den kommenden Monaten um zusätzliche Inhalte erweitert. Laut Amazon soll es noch im Laufe des Jahres sogar über 70 Prozent mehr „Originals“-Inhalte geben, darunter ein Spin-off zu „Bosch: Legacy“. Exklusive Inhalte sind ebenfalls angekündigt.

Amazon Freevee sehen: So gehts

Die Inhalte können im Browser über diesen Link gestartet werden. Neben dem Umfang an Inhalten muss man auch bei Funktionen im Vergleich zu Amazon-Prime-Video einige Abstriche machen. So gibt es während der Übertragungen Werbeeinblendungen, die sich nicht wegdrücken lassen. Zudem können die Inhalte nicht heruntergeladen werden, um sie offline anzusehen. Dafür ist das Angebot aber komplett kostenlos und nicht an einen Prime-Account gebunden. Viele Inhalte gibt es sowohl in der deutschen Übersetzung als auch in der Originalfassung. Eine eigene Freevee-App für Fire TV ist angekündigt.

Wird Freevee eingestellt?

Kurz nach dem Start der Werbeeinblendungen bei den Prime-Inhalten kursieren Meldungen, nach denen Amazon das Freevee-Angebot einstellen könnte (Quelle: Adweek). Als Hauptgrund wird in den Berichten angeführt, dass Amazon weniger Dienste für eine optimalere Vermarktung führen will. Nur kurze Zeit, nachdem die Meldungen aufgetaucht sind, dementierte Amazon jedoch entsprechende Gerüchte:

„Es gibt keine Änderungen an Freeevee.“

Auch nach der Einführung der werbefinanzierten Prime-Version soll der komplett kostenlose Streaming-Dienst also weiterlaufen.

