„The Walking Dead: The Ones Who Live“ – kommt Staffel 2?

Die Hauptserie zu „The Walking Dead“ ist zwar vorbei, es gibt aber noch zahlreiche Geschichten aus dem apokalyptischen Universum zu erzählen. „The Ones Who Live“ ist eines von mehreren Spin-offs. Nach dem Deutschland-Start der ersten Staffel stellen sich Fans die Frage, wie es mit einer zweiten Staffel von „The Ones Who Live“ aussieht.

In Deutschland kann man den Walking-Dead-Ableger mit einem Abonnement bei Magenta TV sehen. Startschuss für die Geschichten mit den bereits bekannten Protagonisten Rick Grimes und Michonne ist am Sonntag, den 25. Februar. In Deutschland gibt es die Episode jeweils am Folgetag. Bereits vor der ersten Folge gibt es Anzeichen, die auf eine zweite Staffel von „The Ones Who Live“ hindeuten könnten.

„The Walking Dead: The Ones Who Live“: Wie viele Staffeln wird es geben?

Die ursprünglichen Pläne sahen keine Serie, sondern drei Filme vor, in denen die Geschichte von Rick und Michonne weitererzählt werden sollte. Diese Idee wurde jedoch verworfen und stattdessen die anstehende Serie umgesetzt. Dabei war hier zunächst eine Miniserie mit 6 Folgen angedacht, allerdings könnten sich auch diese Pläne ändern. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu einer zweiten Staffel von „The Ones Who Live“, allerdings gibt es mehrere Andeutungen, die auf eine zweite Staffel schließen lassen könnten. Der „The Walking Dead“-Kopf Scott M. Gimple gibt zum Beispiel bei Deadline an:

„Alles ist möglich. Selbst, wenn Rick in der letzten Folge sterben sollte, ist alles möglich. Wir fokussieren uns im Moment auf diese Serie. Aber sie hat sich auf wirklich erstaunliche Weise entwickelt, denn es gab alle möglichen Pläne. Und dann änderte sich die Welt und wir änderten diese Pläne.“

Die Äußerung lässt darauf schließen, dass eine Fortsetzung zur ersten Staffel von „The Ones Who Live“ nicht ausgeschlossen ist. Dabei ist sogar eine Fortführung ohne die eigentlich vorgesehenen Helden Michonne und Rick möglich. Der Trailer zur ersten Staffel:

The Walking Dead: The Ones Who Live: Staffel 2?

Auch der Trailer zu Serie könnte auf eine zweite Staffel schließen lassen. So sagt Rick Grimes (gespielt von Andrew Lincoln): „Es ist das Ende – und ein Anfang“. „The Ones Who Live“ soll erzählen, was nach der Entführung von Rick Grimes passiert ist. Zu keinem Zeitpunkt war die Rede davon, dass in dem Spin-off auch das Ende von Rick und Michonne behandelt werden sollte. Die Serienverantwortlichen dürften vor allem darauf schauen, wie der Ableger bei den Fans ankommen wird. Sollten die Zuschauerzahlen stimmen, dürften auch die Produzenten ein großes Interesse an einer zweiten Staffel haben. Ob zu den bislang angekündigten 6 Episoden noch neue Folgen mit Geschichten rund um Rick und Michonne hinzukommen werden, könnt ihr selbst beeinflussen. Ab dem 26. Februar 2024 gibt es wöchentlich eine neue Episode von „The Ones Who Live“ im Stream über Magenta TV zu sehen. Das Finale ist für den 1. April angesetzt. Je nachdem, ob und wann der produzierende US-Sender AMC eine Fortsetzung ankündigt, könnte eine zweite Staffel noch im kommenden Jahr erscheinen.

The Walking Dead: The Ones Who Live – Staffel 1 im Überblick

Das sind die Sendetermine der ersten Staffel von „The Ones Who Live“:

Folge 1 „Years“: 25. Februar Folge 2 „Gone“ 3. März Folge 3 „Bye“: 10. März Folge 4: „What We“: 17. März Folge 5 „Become“: 24. März Folge 6, noch ohne Titel: 31. März

