Oscar-Anwärter von Netflix gratis schauen: Hier gehts ganz ohne Abo

Netflix geht ungewöhnliche Wege, um den Oscar-nominierten Animationsfilm Nimona zu bewerben. Kurz vor der Preisverleihung im kommenden Monat hat der Streaming-Anbieter den Film einfach komplett kostenlos auf YouTube hochgeladen – allerdings nur für kurze Zeit.

Netflix Facts

Netflix: Oscar-Hoffnung Nimona auf YouTube

Überraschend hat Netflix seinen Oscar-nominierten Animationsfilm Nimona kostenlos auf YouTube zur Verfügung gestellt. Der Film kann ohne Abonnement oder Registrierung in voller Länge im Originalton angeschaut werden. Englische Untertitel sind ebenfalls verfügbar (Quelle: Netflix bei YouTube).

Anzeige

Wer Nimona sehen möchte, ohne einen Cent zu bezahlen, hat allerdings nicht ewig Zeit. Bereits am 26. Februar wird der Film wieder von YouTube entfernt. Danach dürfte Nimona wieder hinter einem Abo bei Netflix verschwinden. Immerhin gibt es den Film dort auch mit deutscher Synchronisation.

Nimona basiert auf einer beliebten Graphic Novel von ND Stevenson und erzählt die Geschichte eines futuristischen Ritters und seiner ungewöhnlichen Gefährtin, die ihre Gestalt verändern kann. Gemeinsam kämpfen die beiden für Gerechtigkeit. In der rund 100-minütigen Geschichte werden unter anderem auch LGBTQ+-Themen aufgegriffen.

Anzeige

Hier könnt ihr Nimona kostenlos und in voller Länge anschauen:

Nimona nominiert für den besten Animationsfilm

Als einer von fünf Kandidaten geht Nimona bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ins Rennen. Die Jury kann sich aber auch für Der Junge und der Reiher, Elemental, Robot Dreams oder Spider-Man: Across the Spider-Verse entscheiden. Die Preisverleihung findet am 11. März 2024 statt.

Anzeige

Der Weg von Nimona zur Oscar-Nominierung war alles andere als einfach. Ursprünglich bei Blue Sky Studios in Arbeit, wäre das Projekt nach der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney beinahe eingestellt worden. Dank Netflix und Annapurna Pictures fand der fast fertige Film schließlich seinen Weg in die Kinos und schließlich zu den Oscars.