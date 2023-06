Filme von Netflix haben nicht gerade den besten Ruf unter Film- und Serienfans. Mit dem Animationsfilm Nimona hat der Streaming-Riese aber einen echten Lichtblick produziert. Das quirlige Abenteuer wird von Kritikern als Meisterwerk und zukünftiger Klassiker beschrieben.

Hinweis: Nimona steht ab sofort auf Netflix zur Verfügung! Nimona steht ab sofort auf Netflix zur Verfügung! Zum Film.

Ursprüngliche Meldung vom 19. Juni 2023:

Nimona erhält beeindruckenden Kritiker-Score

Netflix ist eine echte Content-Maschine und produziert am laufenden Band neue Filme und Serien. Darunter auch millionenschwere Blockbuster wie Red Notice, The Gray Man oder 6 Underground. Bei der internationalen Fachpresse und auch Regisseur-Wunder Quentin Tarantino gehen diese teuren Star-Vehikel aber in guter Regelmäßigkeit baden.

Ein echter Lichtblick ist dagegen Nimona. Der Animationsfilm erscheint am 30. Juni 2023 auf Netflix und hält derzeit einen beeindruckenden Kritiker-Score von 98 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Nimona ansehen:

Nimona | Offizieller Trailer | Netflix

Der Score basiert auf 40 Rezensionen und die Mehrheit der Kritiker ist sich einig: Nimona ist ein Meisterwerk. Hier ein paar Auszüge aus den internationalen Reviews:

„Nimona ist ein wunderschön animierter Film, der seine Ziele nie aus den Augen verliert, da er nahtlos albernen Humor und Action, ein fantasievolles Setting und starke emotionale Momente zu einem denkwürdigen und höchst relevanten Familienfilm verbindet.“ (IGN Movies)

„Die Regisseure Nick Bruno und Troy Quane haben uns ein rebellisches, lustiges, mutiges, herzliches und rauflustiges Stück animierter Punk-Rock-Magie geschenkt, das die Zeit überdauern und für viele ein sofortiger Klassiker werden wird.“ (Next Best Picture)

„Mit seinen atemberaubenden Animationen, der frischen Geschichte und den energiegeladenen Sprechern ist Nimona nichts weniger als ein Triumph.“ (Collider)

Hinter Nimona stecken übrigens die Regisseure von Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung (Spies in Disguise). Die animierte Agenten-Komödie mit Will Smith und Tom Holland erschien 2019. Dem Film war zwar kein kommerzieller Erfolg vergönnt, kam bei Presse und Publikum aber dennoch ziemlich gut an – siehe Rotten Tomatoes.

