Mit seinen 76 Jahren wird Action-Ikone Sylvester Stallone noch immer nicht müde und dreht fleißig Filme und sogar Serien. Wer den Star jedoch in einer seiner Paraderollen wiedersehen möchte, der hat dazu ab Ende Juli auf Amazon Prime Video Gelegenheit dazu.

Sylvester Stallone hat in seiner Karriere schon viele Rollen gespielt, doch abseits von „Rocky“ war es vor allem der Charakter des John Rambo, der den Schauspieler definierte. Er machte aus Stallone den führenden Action-Helden der 80er-Jahre, wenngleich Arnold Schwarzenegger sicherlich auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.

Amazon holt sich alle Rambo-Filme: Sylvester Stallone in seiner Paraderolle

Bis heute gibt es in Gänze fünf Rambo-Filme. War der erste Teil aus dem Jahr 1982 trotzt brachialer Action noch eine spezielle Art der Gesellschaftskritik, so zeigte er den entwürdigenden Umgang mit Vietnamkriegsveteranen, so gerieten die Folgefilme zu reinen Action-Filmen mit teils zweifelhafter Moral. Dem Erfolg tat dies jedoch keinen Abbruch und 2008 kam es zur ersten Rückkehr auf die große Leinwand.

Vor vier Jahren kam der letzte Rambo-Film ins Kino:

Rambo: Last Blood - Trailer Deutsch

Ab dem 31. Juli 2023 sichert sich Amazon Prime Video nun zeitweise die Streaming-Rechte für alle 5 Teile und stellt diese den Prime-Abonnenten kostenfrei zur Verfügung. Im Überblick – IMDb-Bewertung inklusive:

Wer alle Rambo-Filme am Stück schauen möchte oder diesen popkulturellen Filmschatz bisher noch nicht kennt, der erhält bei Amazon Ende Juli die Chance, diese Wissenslücke zu schließen beziehungsweise ein Wiedersehen zu feiern.

Bei Paramount+: Sylvester Stallone ist neuer Streaming-King

Zuletzt feierte Sylvester Stallone einen riesigen Überraschungshit im TV mit der grandiosen Mafia-Serie „Tulsa King“ auf Paramount+. Dort porträtiert er den zwar gealterten, aber nicht minder ausgefuchsten Mafioso Dwight „Der General“ Manfredi. Eine zweite Staffel ist bereits beschlossene Sache, nachdem die erste Staffel sowohl bei Zuschauen als auch bei Kritikern gefeiert wurde (bei Paramount+ ansehen).

Stallone in seiner neuesten Rolle:

Tulsa King - Trailer Deutsch

Eine IMDb-Bewertung von 8,1 und 79 Prozent bei Rotten Tomatoes sind da eine eindeutige Ansage. Noch deutlicher das Zuschauervotum mit 91 Prozent. Es scheint, Sylvester Stallone ist wie ein guter Rotwein, – mit dem Alter wird er immer besser.