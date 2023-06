Falls ihr Probleme mit Amazon oder eine bestimmte Frage habt, könnt ihr die Amazon-Hotline anrufen, um den Kundenservice zu kontaktieren. Hier gibt es alle wichtigen Telefonnummern und Kontaktoptionen für Privatkunden und Händler.

Kostenlose Amazon-Hotline für Privatkunden

Die Hotline ist kostenlos und zwischen 06:00 und 24:00 Uhr erreichbar:

Alternativ lasst ihr euch über den Rückrüf-Service von Amazon anrufen. Wählt dann zunächst aus, zu welcher Kategorie ihr Hilfe benötigt. Klickt dann abschließend auf den Button „Telefon“, sofern dieser angeboten wird.

Sich anrufen lassen

Öffnet die Webseite für Amazons Anruf-Service. Loggt euch mit eurem Amazon-Konto an, falls nötig. Gebt eure Telefonnummer an und klickt auf „Ruf mich jetzt an“.

Amazon-Hotline für Gewerbe/Händler (Amazon Business)

Die Hotline ist kostenlos und zwischen 06:00 und 24:00 Uhr erreichbar.

Faxnummer von Amazon

Die Faxnummer lautet: 089 38 03 88 01.

Amazon-Kundenservice per Chat kontaktieren

Am schnellsten und bequemsten löst ihr eure Amazon-Probleme per Chat. Öffnet dazu die Webseite www.amazon.de/gp/help/customer/contact-us. Meldet euch mit eurem Amazon-Konto an, sofern nötig und klickt auf den Button „Jetzt chatten“. Ihr werdet dann mit einem Mitarbeiter verbunden. Denkt bitte daran, freundlich zu bleiben.

Amazon-Support über Kontaktseite erreichen

Support per Telefon oder E-Mail könnt ihr über die Kontaktseite von Amazon erhalten, sofern dieser für das entsprechende Thema angeboten wird.

Öffnet die Kontaktseite von Amazon. Scrollt etwas herunter und wählt eine Kategorie aus, zu der ihr Hilfe benötigt (Bestellungen, Inhalte und Geräte verwalten, Hilfe zu Prime erhalten, Zahlungsinformationen aktualisieren, Fragen zum Datenschutz). Spezifiziert euer Problem über die angezeigten Dropdown-Menüs, sofern angezeigt. Danach werden euch darunter alle verfügbaren Kontaktoptionen zum Kundenservice angezeigt. Diese wären Chat, E-Mail oder Telefon. Klickt auf den entsprechenden Button. Welche Kontaktoptionen euch angezeigt werden, ist von Thema zu Thema unterschiedlich.

