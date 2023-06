Google hat das Pixel Tablet auf den Markt gebracht. Es soll als 2-in-1-Gerät sowohl als Tablet als auch als smarter Lautsprecher mit Display genutzt werden. Wirklich viel Zubehör bietet Google für das Tablet nicht an. Das könnte sich bald ändern.

Google Pixel Tablet soll mehr Zubehör erhalten

Google ist mit dem Pixel Tablet nach Jahren wieder in den Tablet-Markt eingestiegen und will mit dem Lautsprecher-Dock ein besonderes Gerät bieten. Das klappt auch, denn das Lautsprecher-Dock ist ein echter Mehrwert. Doch wirklich viel mehr Zubehör gibt es von Google nicht. Ihr könnt noch eine Hülle für 99 Euro kaufen oder weitere Lautsprecher-Docks für 149 Euro. Doch das soll sich ändern. Google soll an einem Stift und an einer Tastatur für das Pixel Tablet arbeiten (Quelle: AndroidAuthority).

In der Demo-App, die Google in Geschäften laufen lässt, um die Funktionen des Pixel Tablets zu demonstrieren, ist Code aufgetaucht, der ein Pixel Keyboard und Pixel Pen nennt. Da die App direkt von Google stammt, wird davon ausgegangen, dass Google einen eigenen Stift und eine eigene Tastatur für das Pixel Tablet entwickelt.

Das wäre durchaus wünschenswert, denn bisher gibt es im Grunde kein weiteres Zubehör für das Pixel Tablet. Nicht einmal die Zubehör-Hersteller auf Amazon bieten Produkte für das Pixel Tablet an, was schon etwas traurig ist. Smart-Cover kommen höchstens direkt aus China und benötigen einen Monat für den Versand (bei Amazon anschauen). Die Zubehör-Hersteller sind eigentlich immer früh dabei, verschiedenes Zubehör anzubieten – doch nicht für das Pixel Tablet.

Das ist unser erster Eindruck vom Google Pixel Tablet:

Wann kommt das Zubehör?

Bisher haben wir nur den Code in der einen App. Mehr gibt es nicht. Ein Stift und eine Tastatur für das Pixel Tablet könnten also kommen oder einfach nur ein Platzhalter sein für ein zukünftiges Pixel Tablet 2. Rein technisch gesehen unterstützt das Pixel Tablet USI-2.0-Stifte wie diesen hier auf Amazon (bei Amazon anschauen). Ob sie wirklich funktionieren, weiß ich mangels Stifts leider nicht.