Google will ähnlich wie Apple sein Ökosystem immer weiter stärken und verschiedene Geräte zusammenführen, damit diese besser miteinander funktionieren. Jetzt wurde bekannt, dass Google in echtes Ärgernis mit der Pixel Watch in Verbindung mit den Handys beseitigen möchte. Es gibt aber noch einige Unklarheiten.

Google Facts

Google Pixel Watch erhält neue Funktion

Google arbeitet stetig daran, die eigenen Produkte besser zu machen. Mit sogenannten Feature-Updates werden vierteljährlich neue Funktionen eingeführt, die die Smartphones und Smartwatches aufwerten. Teil so eines Feature-Updates könnte eine neue Funktion sein, die 9to5Google jetzt entdeckt hat. Demnach will Google die Synchronisierung vom „Nicht stören“- und „Schlafenszeit“-Modus zwischen der Pixel Watch und dem Handy ermöglichen.

Bisher ist es so, dass ihr die meisten Einstellungen sowohl an der Pixel Watch (Test) als auch an eurem Handy separat vornehmen müsst. Schaltet ihr also den „Nicht stören“-Modus an der Uhr ein, ist dieser am Handy noch nicht aktiv. Genau das ist für viele Menschen ein tägliches Ärgernis. Google könnte das zukünftig ändern. Würdet ihr dann direkt an der Smartwatch eine Änderung durchführen, würde sich die gleiche Änderung auch auf das Smartphone übertragen.

Bisher wurde die Funktion nur in eine Richtung gefunden. Ob die Synchronisierung auch vom Pixel-Handy zur -Watch kommen könnte, ist daher noch offen. Die Übertragung soll aber nur eine Option sein. Unklar ist außerdem, ob die Funktion nur zwischen der Pixel Watch und einem Pixel Handy funktionieren wird, oder auch mit anderen Android-Smartphones. Letzteres wäre zu begrüßen, wobei wir tatsächlich von Ersterem ausgehen.

Das kann die Google Pixel Watch:

Google Pixel Watch vorgestellt

Neue Funktion zunächst für Google Pixel Watch 2?

Es wäre zudem möglich, dass sich Google diese Funktion zunächst für die Pixel Watch 2 vorbehält. Sie könnte zusammen mit dem Pixel 8 Pro als praktisches Feature verkauft werden. Bisher wissen wir nur, dass eine Änderung geplant ist. Wie diese am Ende umgesetzt wird, müssen wir abwarten. Entweder tut sich schon beim nächsten Feature-Update im September 2023 etwas oder bei der Präsentation der Pixel Watch 2, die im Oktober 2023 erwartet wird.