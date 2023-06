Google hat nun offiziell den nächsten großen „Pixel Feature Drop“ angekündigt, auf den viele mit Pixel-Handys und der Pixel Watch schon gewartet haben. Es gibt dabei nicht nur das aktuellste Sicherheitsupdate vom Juni 2023, sondern auch einige neue Funktionen.

Google macht Pixel-Handys und Watch besser

Google verteilt in regelmäßigen Abständen große Software-Updates, die nicht an neue Android-Versionen gebunden sind. Der „Pixel Feature Drop“ ist so ein großes Update, das die Pixel-Handys und die Pixel Watch (Test) um neue Funktionen erweitert. Das ändert sich alles:

Pixel-Handys

Sicherheitsprüfung: Mit der Ansage „Hey Google, starte einen Sicherheitscheck in 30 Minuten“ könnt ihr den Google Assistant dazu bringen, euch nach 30 Minuten zu fragen, ob es euch noch gut geht. Falls ihr nicht auf den Sicherheitscheck reagiert, werden eure Notfallkontakte benachrichtigt und euer Standort in Echtzeit geteilt.

Makrofokus: Der Makrofokus war beim Pixel 7 Pro (Test) bisher auf Fotos beschränkt. Jetzt könnt ihr damit auch Videos machen.

Freihändige Fotos: Ab dem Pixel 6 könnt ihr den vorher eingestellten Selbstauslöser mit eurer Handfläche aus der Ferne starten und so einfacher Fotos machen.

Hintergrundbilder: Ebenfalls ab dem Pixel 6 könnt ihr durch KI erzeugte 3D-Hintergrundbilder aus 2D-Bildern erzeugen lassen und nutzen. Außerdem lassen sich Emoji-Hintergrundbilder und Live-Hintergrundbilder aus unzähligen Motiven erzeugen.

Smart Home: Ab dem Pixel 4a könnt ihr direkt vom Pixel-Sperrbildschirm auf die Google-Home-App und euer Smart Home zugreifen. Das Design wurde komplett überarbeitet.

Vibrationsmotor: Mit dem Software-Update werden der Vibrationsmotor vom Pixel 6a und Pixel 7a um adaptive Haptik erweitert, sodass der Motor nicht mehr so stark vibriert, wenn das Handy beispielsweise auf dem Tisch liegt.

Laden: Mit KI-Technologie will Google die Lebensdauer Akkus der Pixel-Handys verlängern. Dazu soll das adaptive Laden noch besser funktionieren und euren Akku schonen. Google gibt aber auch an, dass der Lernprozess einige Tage dauert, bis die Funktion korrekt funktioniert.

Pixel Watch

Sauerstoffsättigung (SpO2): Die Pixel Watch kann nun die Sauerstoffsättigung messen. Ihr müsst dazu aber die Fitbit-App nutzen und ein Fitbit-Konto haben. Die Messung könnte sich negativ auf die Akkulaufzeit der Smartwatch auswirken, warnt Google.

Herzfrequenz: Die Pixel Watch misst die Herzfrequenz permanent. Nach dem Juni-Update kann sie euch warnen, wenn die Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist.

Google Assistant: Der Google Assistant ist auf der Pixel Watch nun in weiteren Sprachen erhältlich. Dazu zählen Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Polnisch und Spanisch.

Spotify: Über die Spotify-App könnt ihr nun noch einfacher auf Inhalte direkt von der Pixel Watch zugreifen.

Automatische Pause: Wenn ihr Sport treibt und beispielsweise lauft, mit dem Rad fahrt oder walkt, dann kann die Pixel Watch endlich Pausen erkennen. Die Aufzeichnung wird also pausiert, wenn ihr beispielsweise an einer Ampel warten müsst, während ihr Sport treibt.

Zubehör: Google führt neue Metallarmbänder ein, die ab dem 16. Juni 2023 im Google Store gekauft werden können.

Das Google Pixel 7 Pro wird damit wieder ein Stück besser:

Fitbit-Geräte werden aufgewertet

Neben den Pixel-Handys und der Pixel Watch macht Google auch die Fitbit-Geräte besser. Es werden viele Verbesserungen eingeführt, die die Fitness-Tracker und -Smartwatches aufwerten.