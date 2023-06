Samsungs Fan-Edition des Galaxy S23 soll etwas nachhaltiger und reparierbarer werden, als es bei den Vorgängern der Fall war. Dazu hat der Konzern den Akku leicht modifiziert. Er soll sich so einfacher austauschen lassen. Samsung setzt dabei auf ein Konzept, das auch bei den kommenden Falt-Handys erwartet wird.

Samsung Galaxy S23 FE: Akku einfacher austauschen

Manche Hersteller schauen sich eine nützliche Eigenschaft vom niederländischen Smartphone-Produzenten Fairphone ab. Hier lassen sich Akkus einfach durch den Besitzer austauschen, selbst ein Schraubenzieher wird nicht benötigt. Ganz so weit will Samsung bei seinem Galaxy S23 FE zwar nicht gehen, doch ein erster Schritt in Richtung Reparierbarkeit ist gemacht.

Berichten zufolge wird Samsung den Akku des Smartphones mit einer Zuglasche ausstatten, damit die Batterie einfacher als zuvor aus dem Handy herausgenommen werden kann (Quelle: SamMobile). Genau das plant Samsung angeglich bei seinen kommenden Falt-Handys, dem Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Bei der bestehenden Galaxy-S23-Serie verwendet der Konzern immerhin schon weniger Klebstoff rund um den Akku.

Laut früheren Gerüchten soll der Akku des Galaxy S23 FE eine Kapazität von 4.500 mAh bieten. Die Ladegeschwindigkeit soll bei 25 Watt liegen, wodurch das Fan-Modell auf die gleichen Akku-Spezifikationen des S21 FE kommen könnte. Ein S22 FE kam nie auf den Markt.

Wie beim Vorgänger wird Samsung dem OLED-Display eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz spendieren. Als Prozessor ist der Exynos 2200 im Gespräch. Ihm sollen je nach Modell 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB Festspeicher zur Seite stehen. Eine Erweiterung des Speichers ist nicht vorgesehen.

Galaxy S23 FE: Vorstellung schon im Juli?

Wann Samsung das Galaxy S23 FE offiziell präsentieren wird, ist noch nicht bestätigt worden. Der Konzern könnte den Unpacked-Event Ende Juli als Gelegenheit nutzen, um das Handy zu zeigen. Auch mit dem Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 sowie der Smartwatch Galaxy Watch 6 (Classic) und der Tablet-Reihe Galaxy Tab S9 wird gerechnet.