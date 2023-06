Es hatte sich bereits angekündigt, nun wurde es von Samsung selbst bestätigt. Die nächsten Falt-Handys werden nicht nur deutlich früher vorgestellt als im vergangenen Jahr, sondern auch an einem ganz neuen Ort. Samsung hat sich nämlich die eigene Heimat für das zweite Unpacked-Event des Jahres 2023 ausgesucht. Euch erwarten viele neue Produkte.

Nächstes Samsung-Event bereits Ende Juli 2023

In der Gerüchteküche war das Datum schon aufgetaucht, jetzt hat es Samsung laut SamMobile auch offiziell bestätigt. Das nächste Unpacked-Event von Samsung wird am 27. Juli 2023 veranstaltet. Dieses Mal findet das Event aber nicht in New York statt, sondern in der eigenen Heimat Südkorea. Damit zieht Samsung die Präsentation des Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 wieder um zwei Wochen vor. Im vergangenen Jahr fand das Event am 10. August 2022 statt.

Der Grund für die frühere Vorstellung könnte an den Konkurrenzprodukten liegen. Oppo, Vivo, Google und zuletzt auch Motorola haben ebenfalls eigene Falt-Handys auf den Markt gebracht, die teilweise sogar sogar besser ausgestattet sind und ein optimiertes Design besitzen. Besonders Motorola hat mit dem Razr 40 Ultra ein Handy gebaut, welches für viel Aufsehen gesorgt hat und sich hervorragend verkauft.

Samsung wird laut den letzten Gerüchten mit seinem Galaxy Z Flip 5 mit der Konkurrenz mithalten können. Das Smartphone soll nicht nur deutlich mehr Leistung bekommen und ein neues Scharnier, sondern auch ein größeres Außendisplay. Damit wird Samsung der Konkurrenz also wieder etwas einheizen.

Das sind die aktuellen Falt-Handys von Samsung:

Samsung hat noch mehr in der Hinterhand

Auf dem nächsten Unpacked-Event sollen aber nicht nur Falt-Handys vorgestellt werden, sondern auch die neuen Galaxy-Watch-6-Smartwatches und vermutlich auch neue Galaxy-Tab-9-Tablets. Es wird also viele neue Produkte zu sehen geben, die Samsung auf den Markt bringt. Bis zum Event dürften vorab sicher noch viele Details durchsickern. Wir sind sehr gespannt.