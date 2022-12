Samsung leistet mit seinen Falt-Handys echte Pionierarbeit. Denn das Unternehmen ist in diesem Bereich schon seit Jahren vertreten und entwickelt sich von Jahr zu Jahr immer weiter, während viele andere Hersteller keinen Fuß auf den Boden bekommen. Beim kommenden Galaxy Z Flip 5 soll das deutlich zu spüren sein.

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit zwei großen Verbesserungen

Samsung hat beim Wechsel vom Galaxy Z Flip 3 zum Galaxy Z Flip 4 (Test) nur kleinere Dinge verbessert, die eher unter der Haube zu finden sind. Das Smartphone hat eine bessere Kamera und höhere Akkulaufzeit spendiert bekommen. Beim Galaxy Z Flip 5 soll Samsung wieder deutlich mehr Sichtbares anpassen. Zwei Eigenschaften, die bei den Vorgängern oft kritisiert wurden, werden demnach verbessert (Quelle: Ross Young):

Das kleine Außendisplay, welches beim Galaxy Z Flip 4 1,9 Zoll in der Diagonale misst, soll beim Galaxy Z Flip 5 auf über 3 Zoll anwachsen . Samsung will das äußere Display also deutlich vergrößern, sodass ihr damit mehr anfangen könnt.

. Samsung will das äußere Display also deutlich vergrößern, sodass ihr damit mehr anfangen könnt. Samsung will beim Galaxy Z Flip 5 zudem einen neuen Falt-Mechanismus verbauen, der dafür sorgt, dass keine oder eine deutlich weniger sichtbare Kerbe im Display erzeugt wird. Denkbar wäre ein Mechanismus, der das Glas nicht mehr so stark biegt, sodass sich gar nicht erst eine Kerbe bilden kann. Andere Hersteller haben da ähnliche Konzepte. Dort kam es dann aber durch fehlende Straffheit des Display zu Wellenbildung.

So oder so will Samsung das Galaxy Z Flip 5 deutlich besser machen und zwei Probleme angehen, über die sich viele Interessenten bei den Falt-Handys beschweren. Gut möglich, dass Samsung den neuen Falt-Mechanismus dann auch beim größeren Galaxy Z Fold 5 anwendet, um dort die sichtbare Kerbe auch zu reduzieren. Doch das hat die Quelle bisher nicht erwähnt. Die Galaxy-Z-Flip-Handys sind zudem die beliebtesten Falt-Smartphones auf dem Markt. Es wäre also sinnvoll, wenn Samsung dort weiter nachlegt.

Die aktuellen Falt-Handys von Samsung im Video vorgestellt:

Wann kommt das Samsung Galaxy Z Flip 5?

Es handelt sich dabei noch um sehr frühe Gerüchte. Die Vorstellung des Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 wird erst im August 2023 erwartet. Bis dahin dürften noch viele weitere Informationen auftauchen.