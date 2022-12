Obwohl das Glas von Smartphone-Displays in den letzten Jahren robuster geworden ist, brechen diese immer noch viel zu leicht. Corning will das ändern und hat mit Gorilla Glass Victus 2 ein noch härteres Glas vorgestellt, welches in vielen kommenden Top-Smartphones zum Einsatz kommen dürfte.

Gorilla Glass Victus 2 vorgestellt

Corning stellt in regelmäßigen Abständen neues Glas für Smartphones vor, welches meist in Premium-Handys und -Tablets verbaut wird. Mit dem Gorilla Glass Victus 2 verspricht das Unternehmen ein bruchsichereres Glas, das Stürze von bis zu 2 Metern übersteht. Dabei hat Corning laut eigenen Aussagen die immer größer und schwerer werdenden Smartphones mit in die Entwicklung einbezogen, sodass das neue Glas auch Glasbruch bei großen Handys verhindern soll. Folgende Versprechen werden gemacht:

Das Displayglas eines Smartphones soll einen Sturz aus bis zu einem Meter auf Beton unbeschadet überstehen.

unbeschadet überstehen. Bei einem Sturz auf Asphalt soll das Displayglas sogar einen Sturz von bis zu zwei Metern unbeschadet überstehen.

Im Video wird das im Detail noch einmal gezeigt:

Gorilla Glass Victus 2 vorgestellt: Stabiles Glas für Smartphones

Smartphones wie das kommende Samsung Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet und so noch besser gegen Glasbruch geschützt sein. Corning hat noch ein weiteres Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie robust das Glas bei einem Aufprall ist:

Werden neue Smartphones damit bruchsicher?

Das werden am Ende nur Droptests mit echten Smartphones zeigen können. Es dürfte wie immer darauf ankommen, wie das Handy fällt und ob es nicht vielleicht unglücklich auf eine Kante stürzt, wo der Aufprall dann doch das Glas zersplittern lässt. Corning macht mit dem Gorilla Glass Victus 2 aber eine starke Ansage und wenn die Smartphones jetzt wirklich besser geschützt vor Glasbruch sind, dann wäre das ein riesiger Gewinn für alle Käufer neuer Geräte.

