Eigentlich haben sich viele Xiaomi-Fans auf diesen Tag riesig gefreut. Auch wir haben auf den 1. Dezember 2022 hin gefiebert. Heute sollten das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro offiziell vorgestellt werden. Daraus wird aber nichts, wie das Unternehmen offiziell verkündet hat.

Xiaomi 13 (Pro): Vorstellung verschoben

Xiaomi teasert das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro seit Wochen an und verrät immer neue Details, um die Vorfreude auf die Präsentation am 1. Dezember 2022 anzufachen. Die war auch groß, denn die beiden Smartphones sollten nicht nur viel schneller werden, sondern auch ein neues Design, bessere Kameras und eine höhere Akkulaufzeit erhalten. Xiaomi hat sogar bestätigt, dass im 13 Pro ein 1-Zoll-Sensor arbeitet. Die Vorfreude war also riesig, doch dann kam die Nachricht, mit der so kurz vor der Präsentation niemand erwartet hat. Das Event ist auf unbestimmte Zeit abgesagt.

Auf Weibo schreibt Xiaomi nur, dass sie bedauern, dass die Vorstellung der Xiaomi-13-Serie verschoben werden muss (Quelle: Xiaomi). Es wird keine Begründung genannt und danach kam auch kein weiterer Beitrag mehr. Die vielen Xiaomi-Fans wurden mit dieser Ankündigung zurückgelassen, haben aber ihre Unterstützung zugesagt und Verständnis geäußert. Wieso das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro nicht vorgestellt werden, ist nicht bekannt. Denkbar wäre ein Zusammenhang mit dem Tod des ehemaligen chinesischen Präsidenten Jiang Zemin, der am 30. November 2022 verstorben ist (Quelle: t-online). Bestätigt ist das durch Xiaomi aber nicht.

Wann findet die Vorstellung des Xiaomi 13 jetzt statt?

Das ist die große Frage, die Xiaomi unbeantwortet gelassen hat. Sollten es keine technischen Schwierigkeiten sein, die das Verschieben des Xiaomi 13 (Pro) ausgelöst haben, dann dürfte die Präsentation noch in diesem Jahr stattfinden. Wir rechnen höchstens mit einer Verzögerung von wenigen Wochen. Teilweise war in der Gerüchteküche von ein bis zwei Wochen die Rede. Sobald Xiaomi ein neues Datum verkündet, werden wir euch informieren.

