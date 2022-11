Xiaomi wird noch in diesem Jahr neue High-End-Smartphones vorstellen. Mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro erwarten uns gleich zwei Modelle, die im Vergleich zu den Vorgängern ordentlich aufgewertet werden sollen. Zu beiden Smartphones sind jetzt vorab Details zum Design aufgetaucht. Das normale Modell wird dem iPhone von Apple ähnlicher.

Xiaomi 13 im iPhone-Design

Smartphones von Xiaomi waren früher verschrien billige iPhone-Kopien zu sein. In den letzten Jahren hat sich das chinesische Unternehmen aber zum drittgrößten Smartphone-Hersteller der Welt gemausert und das mit innovativen Technologien und tollem Preis-Leistungs-Verhältnis geschafft. Mit dem Xiaomi 13 soll aber ein Handy erscheinen, welches dem iPhone von Apple zumindest vom Rahmen sehr ähnelt. So soll es aussehen:

Xiaomi wäre nicht das erste Unternehmen, dass dieses Rahmen-Design nutzen würde. Auch das Nothing Phone (1) (Test) hat ein sehr ähnliches Design. Apple verwendet diese Kantige Form schon seit Jahren. Auch der Bereich der Kamera auf der Rückseite erinnert sehr an ein iPhone 13 oder iPhone 14, wobei Xiaomi die Kamerasensoren anders anordnet. An der Front bleibt es bei einer einzelnen Selfie-Kamera in der Mitte. Apple setzt auf einen 3D-Sensor, der deutlich mehr Platz benötigt.

Zum Vergleich: Das Xiaomi 12 sah komplett anders aus:

Xiaomi 13 Pro mit anderem Design

Der iPhone-Rahmen kommt aber nur beim Xiaomi 13 zum Einsatz. Das Xiaomi 13 Pro kommt mit einem Dual-Edge-Display und abgerundeten Rändern:

Nur die Kamerapartie auf der Rückseite ähnelt der Kamera des Xiaomi 13. Ansonsten ist das Handy deutlich rundlicher. Das Xiaomi 13 und 13 Pro werden sich also nicht nur technisch, sondern auch optisch deutlich unterscheiden. Das sah beim Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro noch ganz anders aus. Da waren die Handys fast identisch:

Bereits im Dezember wird Xiaomi die neuen Handys offiziell enthüllen. Spätestens dann erfahren wir, ob sich die Designs wirklich bestätigen und wie die iPhone-Optik angenommen wird. Kritikern spielt das Design in jedem Fall in die Hände.

