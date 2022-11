Xiaomi wird schon in Kürze mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro zwei neue High-End-Smartphones vorstellen, die beim Design, der Leistung und Ausstattung ordentlich nachlegen. Jetzt meldet sich der Xiaomi-Chef selbst zu Wort und macht vor der offiziellen Vorstellung eine große Ankündigung.

Xiaomi Facts

Xiaomi-Chef: Xiaomi 13 schlägt iPhone 14 Pro Max bei Akkulaufzeit

Mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro beginnt für das chinesische Unternehmen eine neue Ära. Während sich das Unternehmen beim Xiaomi 12 und 12 Pro noch auf dem Erfolg der letzten Jahre „ausruhen“ konnte, muss der Smartphone-Hersteller wieder überzeugende Produkte auf den Markt bringen, da die Verkaufszahlen sinken. Schon vorab wurde bekannt, dass die beiden Geräte mit dem schnellen Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sind und das Xiaomi 13 das Design der iPhones etwas übernimmt. Jetzt hat der Xiaomi-Chef zudem angekündigt, dass die Akkulaufzeit des Xiaomi 13 höher ausfallen soll als beim iPhone 14 Pro Max (Quelle: GizmoChina).

Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn obwohl die meisten Android-Smartphones viel größere Akkus besitzen als die iPhones, schafft es Apple immer wieder mit vielen Maßnahmen die Effizienz so zu gestalten, dass die Laufzeit trotzdem höher ausfällt. In diesem Jahr soll das laut dem Xiaomi-Chef anders sein. Das normale Xiaomi 13 soll das iPhone 14 Pro Max bei der Effizienz und Akkulaufzeit deutlich schlagen. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht und nicht nur in gewissen Situationen der Fall ist, werden wir abwarten müssen. Am Ende zählt die Akkulaufzeit, die ihr im echten Leben erreicht und keine Labortests. Da die Ansage aber vom Xiaomi-Chef höchstpersönlich kommt, hat sie trotzdem Gewicht.

Das aktuelle Top-Handy von Xiaomi im Video vorgestellt:

Xiaomi 12T Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Xiaomi 13 und 13 Pro bald offiziell

Lange müssen wir nicht mehr auf die offizielle Vorstellung des Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro warten. Am 1. Dezember 2022 wird Xiaomi die beiden Smartphones und noch andere Produkte offiziell in China vorstellen. Die internationale Vorstellung folgt normalerweise einige Monate später.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.