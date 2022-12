Derzeit meldet sich o2 bei seinen Kunden mit einer wichtigen Mitteilung per SMS. Darin wird über einen bundesweiten Probealarm informiert, der am 8. Dezember 2022 um 11 Uhr ansteht. Was es mit der ungewöhnlichen Nachricht auf sich hat, ist schnell erklärt.

o2 Facts

o2: Kunden erhalten Infos zu Warntag

Wer in Deutschland im Netz von Telefónica unterwegs ist, hat wahrscheinlich in letzter Zeit eine Nachricht auf seinem Smartphone erhalten. Dort ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Rede und auch ein Warntag wird erwähnt. Trotzdem handelt es sich um eine harmlose Nachricht, auch wenn der Inhalt wichtig ist.

Mit der Mitteilung informiert o2 seine Kunden darüber, dass am 8. Dezember 2022 um 11 Uhr ein Probealarm an alle Nutzer im Bundesgebiet versendet wird. Es handelt sich hierbei um einen Test des Cell-Broadcast-Systems. Der große Vorteil des Systems besteht darin, dass eine Warn-App wie Nina oder Katwarn nicht auf dem Handy installiert sein muss.

o2 erklärt darüber hinaus, dass man in diesem Zusammenhang lediglich die Netzinfrastruktur bereitstellt und quasi nur der Übermittler der Nachricht ist, nicht aber der Verfasser. Für den Inhalt bleibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verantwortlich.

Um die Warnmeldung bei o2 zu erhalten, muss das Smartphone eingeschaltet sein, eine aktive SIM-Karte vorhanden sein und zudem eine Mobilfunkverbindung zum o2-Netz bestehen. Die allermeisten sich im Umlauf befindlichen Handys sind in der Lage, Warnungen über das Cell-Broadcast-System zu empfangen und anzuzeigen.

Auch über die Warn-App Nina gibt es den Probealarm:

NINA: So funktioniert die Warn-App

o2 erklärt: So überprüft ihr Warn-Einstellungen

Auf einer extra eingerichteten Seite erklärt o2, wie sich die Warn-Einstellungen auf dem Handy überprüfen lassen (Quelle: Telefónica). Standardmäßig haben Smartphones den Empfang aktiviert.

Wer unter Android auf Nummer sicher gehen will, muss sich zu der Messages-App begeben und dort in den Einstellungen den Punkt Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte auswählen. Hier kann festgelegt werden, ob Warn- und Testmeldungen auf dem Handy ankommen sollen oder nicht. Unter iOS geht ihr in den Geräteeinstellungen auf Mitteilungen und wählt dort ganz unten Cell-Broadcast-Warnungen oder Alerts aus.