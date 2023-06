Motorola hat wie erwartet neue Falt-Handys vorgestellt. Besonders das Razr 40 Ultra sticht dabei hervor, denn damit sorgt Motorola für echte Begeisterung und kommt Samsung etwas zuvor. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint auch zu stimmen. Mit dem Razr 40 bietet Motorola aber auch noch eine günstigere Version an.

Motorola Razr 40 Ultra kommt mit riesigem Außendisplay

Motorola hat mit dem Razr 40 Ultra eine neue Ära von Falt-Handy vorgestellt. Das Smartphone ist nicht nur sehr schlank und lässt sich komplett zuklappen, sondern macht auch keine großen Kompromisse bei der Ausstattung. Ganz im Gegenteil, der Akku fällt mit 3.800 mAh ziemlich groß aus und lässt sich mit 33 Watt schnell per Kabel und mit 5 Watt sehr langsam kabellos aufladen.

Das Highlight des Razr 40 Ultra ist aber das Außendisplay. Es misst riesige 3,6 Zoll, löst mit 1.056 x 1066 Pixeln ziemlich hoch auf und arbeitet zudem mit 144 Hz. Es ist so groß, dass davon die Dual-Kamera und der LED-Blitz eingenommen werden und als Punch-Holes zum Einsatz kommen. In der Dimension hat das bisher kein Hersteller gemacht. Das Handy kann über das Außendisplay extrem viele Funktionen ausführen und bietet einen echten Mehrwert. Die Helligkeit von 1.100 Nits sorgt dafür, dass es sich im Freien gut ablesen lässt.

Das 6,9-Zoll-Display an der Innenseite ist mit 1.400 Nits sogar noch heller. Die Auflösung liegt bei 2.640 x 1.080 Pixeln und es sind bis zu 165 Hz möglich. Solche Werte kennt man eigentlich nur von Gaming-Smartphones. In Kombination mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 der letzten Generation soll mit Android 13 eine hohe Performance erreicht werden. Dazu gibt es in Deutschland 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Der Preis liegt bei 1.199 Euro (bei Motorola anschauen). Es ist auch sofort verfügbar.

MOTOROLA razr40 ultra 256 GB Infinite Black Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.06.2023 08:41 Uhr

Im Video könnt ihr euch das Motorola Razr 40 Ultra in Aktion anschauen:

Motorola Razr 40 Ultra vorgestellt

Motorola Razr 40 zum günstigeren Preis

Motorola Razr 40 Ultra (links) und Razr 40 (rechts) im direkten Vergleich. (Bildquelle: GIGA)

Etwas später soll mit dem Motorola Razr 40 eine günstigere Version mit kleinerem Außendisplay und etwas schwächerer Ausstattung kommen. So ist hier nur ein 1,5-Zoll-Außendisplay verbaut und es gibt „nur“ den Snapdragon 7 Gen 1. Dafür fällt der Akku mit 4.200 mAh deutlich größer aus. Auch hier gibt es 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Der Preis ist aber noch nicht bekannt (bei Motorola anschauen).

Motorola stellt sich mit diesen beiden Smartphones extrem stark auf dem Markt auf. Samsung wird mit dem Galaxy Z Flip 5 überzeugen müssen, damit Motorola nicht viele Marktanteile erhält. Erste Hands-On-Videos haben bestätigt, dass besonders bei dem Razr 40 Ultra mit dem großen Außendisplay und der flachen Bauweise ordentliche Arbeit geleistet hat und Samsung echte Konkurrenz bekommt.