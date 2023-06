Bei der Präsentation der Vision Pro hat Apple nicht alle Details zur Datenbrille erläutert. Erst jetzt ist aufgefallen, dass das Gerät in einer einzigen Szene tatsächlich etwas anders aussah. Schon mehren sich die Befürchtungen: Ist die Apple Vision Pro etwa doch viel schwerer als gedacht?

Apple Vision Pro: Zusätzliches Kopfband entdeckt

Mit der Datenbrille Vision Pro stößt Apple in eine neue Produktkategorie vor. Noch ist das Gerät nicht zu haben, weshalb wir uns bislang fast ausschließlich auf das Marketing-Material von Apple verlassen müssen. Während der gesamten Präsentation war die Brille mit einem einzigen Kopfband ausgestattet, das dann auch ausführlich beschrieben wurde.

Für einen kurzen Augenblick sah die Vision Pro aber etwas anders aus. Als die Foto- und Videofähigkeiten der Datenbrille präsentiert wurden, zeigte sich ein zweites Band, das nicht um, sondern über den Kopf geschnallt ist (Quelle: Mark Gurman bei Twitter). In anderen Videos – und auf der offiziellen Webseite von Apple – ist das zweite Band nicht zu finden.

Jetzt mehren sich die Befürchtungen, nach denen die Vision Pro vielleicht schwerer sein könnte, als allgemein angenommen. Das zweite Band dürfte unterstützend wirken, damit das Gewicht besser verteilt wird. Schwere AR- und VR-Brillen anderer Hersteller haben in der Vergangenheit für negative Kritiken gesorgt.

Dass das Gewicht auch bei Apples Brille ein wichtiges Merkmal darstellt, zeigt die externe Batterie. Apple stellt sich die ganze Sache so vor, dass Nutzer der Vision Pro eine Art Powerbank mit sich herumtragen, die per Kabel mit der Brille verbunden ist. Eine Akkulaufzeit von zwei Stunden wird versprochen. Alternativ kann die Vision Pro aber auch direkt an das Stromnetz angeschlossen werden.

Vision Pro: Apple nennt Gewicht nicht

Weder bei der Vorstellung noch auf der offiziellen Produktseite erwähnt Apple das Gewicht der Vision Pro. Laut John Gruber, der die Datenbrille bei Apples Event kurz ausprobieren durfte, fühlt sich die Vision Pro schwerer an, als er es sich erhofft hatte. Unangenehm sei das Tragen aber nicht gewesen (Quelle: John Gruber bei Daring Fireball).