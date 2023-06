Zu Sonys kommenden Earbuds WF-1000XM5 war lange kaum etwas bekannt. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht, auf denen die In-Ear-Kopf­hö­rer zu sehen sind. Sony hat demnach nicht nur das Design geändert, sondern auch die Ladezeit optimiert. Zwei Farbvarianten soll es geben.

Sony WF-1000XM5 auf Bildern zu sehen

Lange dürfte es jetzt nicht mehr dauern, bis Sony mit seinen WF-1000XM5 neue Flaggschiff-Ohrhörer präsentiert. Kurz vor der Vorstellung sind nun Bilder aufgetaucht, die das Design der Earbuds zeigen. Demnach wird Sony eine schwarze und eine silberne Variante anbieten. Beide haben ein glänzendes Finish erhalten.

Im Vergleich mit dem Vorgänger sind die WF-1000XM5 deutlich kleiner ausgefallen. Ein Ohrstöpsel soll auf ein Gewicht von 5,9 Gramm kommen, bei den WF-1000XM4 waren es noch 7,3 Gramm.

Die Sony WF-1000XM5 in Silber und Schwarz. (Bildquelle: WinFuture

Die Ladehülle wirkt abgerundeter als zuvor. Bereits drei Minuten in der Ladehülle sollen ausreichen, um eine Stunde Musik oder Podcasts hören zu können. Beim Vorgänger waren es fünf Minuten. An der Akkuleistung soll sich darüber hinaus aber nichts ändern, es bleibt also bei bis zu 24 Stunden Wiedergabe. Qi-Wireless-Charging wird unterstützt, aufladen ist auch per USB-C möglich.

Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist bei den Sony WF-1000XM5 ebenso mit dabei wie die Möglichkeit, eine Verbindung zu mehreren Geräten per Bluetooth-Multipoint herzustellen. Beim Vorgänger wurde diese Funktion per Software-Update nachgereicht. Sony soll auch an der Stimmerfassung gearbeitet haben (Quelle: WinFuture).

Sony WF-1000XM5: Preis noch nicht bekannt

Derzeit ist noch unklar, wie viel Sony für die WF-1000XM5 haben möchte. Der Vorgänger kam in Deutschland für 279 Euro auf den Markt, ist mittlerweile aber deutlich günstiger zu haben (bei Amazon ansehen). Wann genau Sony die neuen In-Ear-Kopf­hö­rer vorstellen wird, steht noch nicht fest.