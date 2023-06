PlayStation- und Star-Wars-Fans können aktuell ein echtes Schnäppchen machen. Der Flugsimulator Star Wars: Squadrons ist für 5,99 Euro im Angebot. Wir erklären euch, warum der Weltraum-Shooter nicht nur für Hobbypiloten ein Muss ist.

Werdet in Star Wars: Squadrons zum Sternenjäger

Wer Star Wars liebt und schon als Kind von den Sternenjägern fasziniert war, der hat mit Star Wars: Squadrons im Jahr 2020 ein echtes Traumspiel erhalten. In dem Flugsimulator von Entwickler Motive spielt ihr ausnahmsweise keinen Jedi, sondern schlüpft in die Rolle eines Piloten und liefert euch in der Kampagne, aber auch im Multiplayer, spannende Luftschlachten.

Star Wars: Squadrons – Official Gameplay Trailer

Bei der Fachpresse kam Star Wars: Squadrons mit durchschnittlich 79 Prozent ziemlich gut an (siehe Metacritic) und wurde dabei vor allem für seine intensiven Dogfights und die tolle Atmosphäre gelobt.

Und das Beste: Ihr könnt euch den Simulator jetzt für den unschlagbaren Preis von 5,99 Euro auf der PlayStation sichern:

Das Angebot gilt noch bis 13. Juni 2023. Im Anschluss kostet das Spiel wieder 39,99 Euro. Wer allerdings kein Problem mit Abos hat, der kann Star Wars: Squadrons auch über EA Play auf der PS4, der PS5, der Xbox Series X|S oder Steam spielen. Der Abo-Dienst von EA kostet 3,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar.

Star-Wars-Fans auf der Nintendo Switch haben gerade ganz andere Sorgen:

Das müsst ihr über den Flugsimulator wissen

Falls ihr noch nicht überzeugt seid, dann hilft euch eventuell unser umfangreicher Testbericht weiter. Unser Kollege Alex empfiehlt Star Wars: Squadrons mit folgenden Worten: „Wer Lust auf eine tiefgehende Simulation sucht und obendrein dem Star-Wars-Universum auch abseits der Kinofilme folgt, ist bei Star Wars: Squadrons an der richtigen Adresse.“

Es kann übrigens gut sein, dass ihr das Spiel sogar schon besitzt. Star Wars: Squadrons war nämlich bereits bei PS Plus enthalten.

