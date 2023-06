Eine Aufbau-Simulation drängt sich mit einem neuen Update wieder in die Steam-Charts. Das beliebte Early-Access-Spiel Captain of Industry meldet sich auf der PC-Plattform aktuell mit neuen Features und verbesserter Grafik zurück.

Captain of Industry von Entwickler MaFi Games hat sich nach dem Start der Early-Access-Phase im Mai 2022 zu einer der beliebtesten Aufbau-Simulationen auf Steam entwickelt. Ein Jahr später hat das Spiel ein neues Update erhalten, mit dem es direkt wieder in die Bestseller-Liste schießt.

Captain of Industry: Aufbau-Sim begeistert auf Steam

In Captain of Industry landet ihr auf einer verlassenen Insel und müsst mit einer kleinen Mannschaft eine Siedlung errichten, die ihr im Laufe der Zeit sowohl in wirtschaftlicher als auch technologischer Hinsicht weiterentwickelt und verbessert. Euer Ziel ist es, zu einer industriellen Supermacht heranzuwachsen, die sogar ein Weltraumprogramm etablieren kann.

Schaut euch hier den Trailer zu Captain of Industry an:

Captain of Industry - Early Access Trailer

In der Steam-Community erfreut sich der Bausimulator großer Beliebtheit und kann auf eine sehr positive Wertung bei über 3.000 abgegebenen Stimmen stolz sein. Durch das neue Update, in dem nicht nur die Grafik, sondern auch die Ingame-Physik aufpoliert und zahlreiche Features hinzugefügt wurden, hat sich Captain of Industry sogar noch verbessert. Aktuell könnt ihr euch die Simulation für 22,39 Euro statt 27,99 Euro sichern – das Angebot läuft noch bis zum 6. Juni 2023.

Captain of Industry MaFi Games

Steam-Bestseller: Bausimulator klettert nach oben

Captain of Industry kann sich mit dem neuen Update und Rabatt im Gepäck an die Top 10 der Steam-Charts heranarbeiten. Dort hat sich aktuell mit Spielen wie Counter-Strike: Global Offensive, Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2 und System Shock eine bunte Mischung aus Dauerbrennern und Neueinsteigern versammelt. (Quelle: Steam)

