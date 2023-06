Die Bestseller-Charts der Nintendo Switch haben einen neuen Überraschungs-Hit. Dank eines Rabatts von 90 Prozent darf sich die Tierarzt-Simulation My Life: Pet Vet neben Größen wie Zelda, Mario Kart und Co. einreihen.

In den Nintendo-Switch-Charts gibt es immer wieder so manche kuriose Überraschung, wenn sich eher unbekannte Spiele dank Mega-Rabatte in die Top 10 katapultieren. Genau dieses Kunststück hat nun auch die Tierarzt-Simulation My Life: Pet Vet vollbracht, die derzeit um 90 Prozent im Preis reduziert ist.

Nintendo Switch: Simulation ist überraschender Bestseller

My Life: Pet Vet trägt in der deutschen Version den etwas zähen Namen Meine Tierarztpraxis: Hund, Katze, Nager & Co. Die Simulation lässt euch dementsprechend in das Tierarzt-Berufsleben eintauchen und gibt euch die Möglichkeit, verschiedene Haustiere zu untersuchen, Krankheiten und Wunden zu diagnostizieren und zu heilen.

In diesem YouTube-Video könnt ihr euch einen Eindruck vom Gameplay in My Life: Pet Vet machen:

(Quelle: ContraNetwork, YouTube)

Insgesamt bietet die Simulation 7 verschiedene Tierarten und 50 diagnostizierbare Erkrankungen an – es gilt, Hunden, Katzen, Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen, Schildkröten und Wellensittichen zu helfen. Euer Tierarzt-Charakter ist individuell anpassbar und kann sich außerhalb der Praxis entweder zu Fuß, per Auto oder auf einem Pferd durch die Welt bewegen.

Im Nintendo-Switch-Shop ist Meine Tierarztpraxis: Hund, Katze, Nager & Co. aktuell um 90 Prozent reduziert und bereits für 2,99 Euro statt 29,99 Euro erhältlich. Das Angebot gilt noch bis zum 15. Juni 2023.

Nintendo: Switch-Charts bieten reichlich Abwechslung

Meine Tierarztpraxis: Hund, Katze, Nager & Co. schnappt sich in den Charts im Nintendo eShop derzeit den siebten Platz und beweist mal wieder, dass es in der Bestseller-Liste der Switch niemals langweilig wird. Erst vor Kurzem sorgte dort der Thief Simulator für Aufsehen, aktuell finden sich in den Top 3 direkt hinter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die ebenfalls überraschenden Einträge Ludo XXL und Farm Tycoon.

