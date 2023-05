Ein neuer Simulator legt in den Steam-Charts den Vorwärtsgang ein – Railway Empire 2 kann sich direkt zum Release in der Bestseller-Liste eintragen, dabei sind die Spielerwertungen aktuell gespalten.

Pünktlich zum Release-Termin auf Steam ist die Simulation Railway Empire 2 mit Volldampf in die Bestseller-Charts gedüst. Der neue Simulator von Publisher Kalypso Media ist ab heute, den 25. Mai 2023, auf der Plattform erhältlich und findet direkt großen Anklang in der Community.

Railway Empire 2: Neue Simulation sorgt für Steam-Hype

In Railway Empire 2 könnt ihr euer eigenes Zugfahrt-Imperium aufbauen und euer Unternehmen im frühen 19. Jahrhundert in die erfolgreichste Eisenbahngesellschaft überhaupt verwandeln. Ihr müsst das Streckennetz systematisch weiterentwickeln und durch Brücken und Tunnel verbinden. Ihr könnt bis zu 60 Lokomotiven freischalten und somit sowohl Fracht als auch Personen durch die USA und durch Europa transportieren.

Schaut euch hier den Trailer zu Railway Empire 2 an:

Railway Empire 2: Pre-Release Trailer

Mit größeren Karten und mehr Fahrzeugen baut Railway Empire 2 auf dem mehr als soliden Fundament seines erfolgreichen Vorgängers auf – in der Steam-Community hält das Original von 2018 bislang eine sehr positive Wertung bei über 6.000 abgegebenen Stimmen. Railway Empire 2 dagegen hält derzeit allerdings nur eine ausgeglichene Wertung nach knapp 350 Stimmen inne. Wenn ihr trotzdem neugierig seid, könnt ihr euch das Spiel auf der Plattform für 49,99 Euro schnappen.

Railway Empire 2 Gaming Minds Studios

Steam-Highlight: Neuer Simulator wirbelt durch die Charts

Zum Release-Termin durfte sich Railway Empire 2 bereits über einen starken fünften Platz in der Bestseller-Liste auf Steam freuen. Vor dem neuen Simulations-Hit landeten mit Counter-Strike: Global Offensive und Destiny 2 zwei kostenlose Shooter, dicht gefolgt von dem Steam Deck auf Platz 3. Den vierten Rang dagegen konnte sich mit Warhammer 40,000: Boltgun ein brandneuer Retro-Shooter schnappen, der ebenfalls in dieser Woche erschienen ist und für helle Begeisterung in der Community sorgen konnte.

Ob Will Smith ebenfalls einen Steam-Hit landen kann? Wir werden es bald herausfinden:

