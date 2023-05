Das kommende Survival-RPG Undawn setzt während der Zombie-Apokalypse auf einen Hollywood-Star. In dem Gratis-MMO auf Steam wird Will Smith mit anderen Überlebenden gegen Horden von Untoten kämpfen müssen.

Hollywood-Star Will Smith hat seit seinem Action-Horror-Hit I Am Legend bereits jede Menge Erfahrung im Zombie-Genre – nun bringt er seine Untoten-Expertise in die Gaming-Branche. Das kommende Survival-MMORPG Undawn lässt Smith als Charakter Trey Jones nun wieder gegen Horden von blutrünstigen Infizierten kämpfen.

Steam: Gratis-MMO Undawn setzt auf Will Smith

Das Survival-MMO Undawn soll am 15. Juni 2023 auf Steam sowie für Android- und iOS-Geräte erscheinen. In dem RPG könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und müsst in der Zombie-Apokalypse überleben – entweder allein oder im Koop mit anderen. Ihr könnt euch dafür Ausrüstung und Waffen zusammenstellen und diese nach und nach verbessern. Außerdem müsst ihr euch eine Basis aufbauen und könnt diese im Laufe des Spiels ebenfalls weiter entwickeln, um im Kampf gegen eure mutierten Feinde eine echte Chance zu haben. Will Smiths Charakter Trey Jones wird euch bei dieser Mission schlagkräftig zur Seite stehen.

Schaut euch hier den Will-Smith-Trailer zu Undawn an:

Undawn: Will Smith Official Cinematic Trailer

Die Reaktionen auf YouTube unter dem Trailer lassen große Vorfreude in der Community erkennen. Viele Fans sind sicher, dass Smiths Auftritt in dem Zombie-Game ein gutes Zeichen ist. Dass der Hollywood-Star für das Gratis-MMO wohl das Ass im Ärmel sein wird, zeigt sich auch dadurch, dass Smith selbst auf seinem YouTube-Kanal einen weiteren Trailer gepostet hat, der ihn noch weiter in den Mittelpunkt rückt.

Undawn: Wird kostenloses Survival-RPG zum Steam-Hit?

Ob sich Undawn auf Steam, Android und iOS durchsetzen wird, muss sich noch zeigen, wird aber sicherlich neben dem Gameplay auch von der Ingame-Monetarisierung abhängen. Das Gratis-MMO von Publisher Level Infinite scheint aber zumindest Potenzial zu haben – und kann mit Smith im Gegensatz zu vielen Konkurrenzspielen auf einen echten Hollywood-Star bauen.

Undawn Lightspeed Studios

