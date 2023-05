PlayStation hat auf dem hauseigenen Showcase Event einige spannende Spiele vorgestellt. Konkurrent Xbox hat sich das Ganze in Ruhe angeschaut – und die Präsentation direkt im Anschluss ideal für eigene Zwecke ausgenutzt.

Sony hat auf dem PlayStation Showcase Event unter anderem neues Gameplay zu Marvel’s Spider-Man 2 gezeigt und eine fragwürdige Handheld-Konsole vorgestellt – in erster Linie lag der Fokus aber auf Spielen, die nicht exklusiv auf der PS5 erscheinen werden. Xbox hat dies mit einem cleveren Tweet deutlich gemacht und sich damit ganz entspannt im Fahrwasser der PlayStation-Präsentation profiliert.

Xbox nutzt PS5-Showcase aus

Nachdem Sony bei dem Event kommenden Spielen wie Alan Wake 2, Metal Gear Solid: Snake Eater und Immortals of Aveum eine Plattform geboten hat, zog Microsoft mit einem kurzen Post nach und wies mit dem Kommentar „Was für eine gutaussehende Gruppe“ daraufhin, dass die Games ebenfalls für Xbox-Spieler verfügbar sein werden. Somit konnte die Konkurrenzplattform das eigene Angebot ins Rampenlicht stellen, ohne selbst eine aufwendige Präsentation abhalten zu müssen.

Neben den drei bereits genannten Spielen werden Xbox-Besitzer demnach unter anderem auch in den Genuss von Ghostrunner 2, Marathon, Dragon’s Dogma 2, The Talos Principle 2 und Assassin’s Creed Mirage kommen.

PlayStation-Event sorgt für gemischte Gefühle

Während manche der Trailer in der Community für Begeisterung gesorgt haben und der neue Gameplay-Ausschnitt zu Marvel’s Spider-Man 2 eine epische Fortsetzung verspricht, blieben andere erhoffte Ankündigungen aus. Sony lieferte keine neuen Informationen zu Marvel’s Wolverine, einem gerüchteweise bevorstehenden Bloodborne-Remake oder dem kommenden Multiplayer-Game in der Welt von The Last of Us.

Stattdessen stellte Sony Project Q vor – eine Handheld-Streaming-Konsole, die zumindest auf den ersten Blick einen äußerst beschränkten Nutzungsbereich bietet und die sowohl auf YouTube als auch in den sozialen Netzwerken für ziemlich verhaltene Reaktionen gesorgt hat.

Schaut euch hier den Trailer zu Project Q an:

PlayStation Showcase 2023: Accessories Sneak Peek

