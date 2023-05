Der anhaltende Skandal rund um den Schauspieler Jonathan Majors könnte für das MCU schwerwiegende Folgen nach sich ziehen – eine ungeplante Entscheidung dürfte Marvel deswegen nun ganz besonders ärgern.

Nachdem die Bedrohung durch Thanos in Avengers: Endgame abgewendet werden konnte, benötigte das MCU einen neuen Oberbösewicht, der Marvels Helden das Wasser reichen konnte. Diese Rolle fiel schließlich Kang dem Eroberer zu, der von Jonathan Majors verkörpert wird. Wie eine Insiderin nun berichtet, war dies jedoch keinesfalls von Anfang an geplant – und Marvel dürfte die Entscheidung aufgrund des Gewalt-Skandals um den Schauspieler nun bereuen.

MCU-Problem hätte umgangen werden können

Laut Joanna Robinson, Autorin des kommenden Buchs MCU: The Reign of Marvel Studios, war es nie der Plan der Marvel-Bosse gewesen, Kang als den nächsten großen Bösewicht im MCU zu etablieren. Erst nachdem sie den Auftritt von Jonathan Majors am Ende der ersten Staffel von Loki sowie unbearbeitete Aufnahmen von Ant-Man and the Wasp: Quantumania gesehen hatten, wurden die entsprechenden Räder in Bewegung gesetzt.

Schaut euch hier noch einmal den Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania an:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Trailer deutsch #2

Majors habe die Verantwortlichen mit seiner Performance so sehr beeindruckt, dass sie Kang als Thanos-Nachfolger in den Mittelpunkt des MCUs rücken wollten. Dieser Schritt könnte nun heftig nach hinten losgehen, denn Majors muss sich gegen Vorwürfe von häuslicher Gewalt gegenüber mehreren Frauen verantworten. Der Schauspieler beteuert seine Unschuld, doch diese Art der Aufmerksamkeit ist Disney sicherlich alles andere als willkommen und eine Neu-Besetzung der Rolle könnte durchaus die Folge sein.

Robinson erklärt weiter, dass Marvel sich mit der Planänderung abhängig von Majors Kang gemacht habe – noch mehr, als dies zuvor zum Beispiel mit dem von Robert Downey Jr. verkörperten Iron Man oder Josh Brolins Thanos der Fall gewesen sei. Als quasi allgegenwärtige Bedrohung hätte Kang in zahlreichen Marvel-Titeln auftreten sollen, bevor sein Kampf gegen das MCU mit Avengers: The Kang Dynasty ihren Höhepunkt gefunden hätte. (Quelle: Collider)

Nach Ant-Man und Loki: Marvel steckt in der Klemme

Für Marvel ist die Situation mit Majors nun ein echtes Problem – auch vor einer möglichen Schuld- oder Freisprechung. Der Charakter lässt sich nun nicht mehr ohne Weiteres aus kommenden Projekten entfernen und lange kann Disney nicht auf ein Urteil warten, bevor der ganze Release-Zeitraum durcheinander gebracht wird. Offenbar war es aber Majors’ Ausstrahlung allein, die ihn überhaupt zum zentralen Bösewicht gemacht hat – einen schnellen und adäquaten Ersatz zu finden, ist deswegen wohl ebenfalls kaum möglich.

