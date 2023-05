15 Jahre nach dem letzten Film erscheint im kommenden Juni ein neuer Indiana-Jones-Film. Erste Kritiken für Indiana Jones und das Rad des Schicksals fallen allerdings bescheiden aus. Erwartet Fans ein ähnliches Debakel wie bei Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels?

Indiana Jones Facts

15 Jahre später: Indiana Jones ist zurück im Kino

Hollwood-Legende Harrison Ford ist zwar inzwischen über 80 Jahre alt, aber das hält den Schauspieler trotzdem nicht davon ab, noch einmal die Peitsche zu schwingen und zwar als Kult-Archäologe Indiana Jones.

Für die triumphale Rückkehr hat Disney ordentlich Geld in die Hand genommen. Mehr als 300 Millionen US-Dollar soll der Abenteuer-Film verschlungen haben. Womit Indiana Jones und das Rad des Schicksals einer der teuersten Filme aller Zeiten wäre.

Der offizielle Trailer zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals:

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - Trailer Deutsch

Das sagen die Kritiker zum neuen Indiana-Jones-Film

Die Kritiker beeindruckt das herzlich wenig. Tatsächlich bewerten nur 52 Prozent aller Reviews den Sommer-Blockbuster derzeit positiv. Gemessen an 31 Rezensionen auf Rotten Tomatoes.

Einige Kritiker-Stimmen im Überblick:

„Hier werden Bedürfnisse befriedigt, die aber weniger mit der Geschichte zu tun haben, sondern eher mit dem Anheizen der Fangemeinde und dem Erreichen von Gewinnzielen.“ (Quelle: Rolling Stone) „Es gibt so viele Verfolgungsjagden... dass der Film mit dünnen Handlungsfetzen zusammengehalten zu werden scheint, anstatt andersherum. Schlimmer noch, sie sind so stark mit CGI bearbeitet, dass wenig spannend oder reizvoll erscheinen.“ (Quelle: Time Magazine) „Es ist ein großer, bombastischer Film, der sich zwar abspielt, aber nie viel Freude bereitet.“ (Quelle: Hollywood Reporter)

Zum Vergleich: Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels kommt auf einen positiven Score von 77 Prozent. Dabei gilt dieser Film unter vielen Fans als regelrechter Unfall.

Viel wichtiger als der Kritiker-Score ist natürlich der User-Score. Hier müssen wir uns aber noch eine Weile gedulden, denn Indiana Jones und das Rad des Schicksals erscheint offiziell erst am 29. Juni 2023 in Deutschland und einen Tag später in den USA.