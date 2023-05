Lange hat es gedauert, doch nach fast zwei Jahren ist es endlich so weit. Einer der größten Blockbuster des Jahres 2021 kann bald ohne Aufpreis im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video gesehen werden. Kundinnen und Kunden sparen sich damit knapp 17 Euro.

Es ist Daniel Craigs letzter Auftritt als legendärer Geheimagent ihrer Majestät. Als „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ im Herbst 2021 in die Kinos kam, hatte der Agententhriller schon eine lange Odyssee hinter sich. Ursprünglich sollte der Film bereits Anfang 2020 in die Kinos kommen, doch ein Virus machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Der bisher letzte Bond endlich bei Amazon Prime Video

Zwischenzeitlich war auch eine ausschließliche Heimkino-Premiere im Gespräch, doch weder Apple noch Netflix konnten sich mit ihren Geboten durchsetzen. Und so kam „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ im September 2021 doch noch in die Kinos und scheffelte dort fast 800 Millionen US-Dollar an Ticket-Einnahmen.

Bereits am 16. Dezember desselben Jahres erfolgte der eigentliche Heimkinostart. Allerdings könnt ihr den Film bis heute nicht online leihen, sondern nur kaufen. Bei Amazon gibt es ihn beispielsweise für knapp 17 Euro. Zu Netflix oder Amazon Prime Video kam der Film bisher nicht. Dafür braucht ihr aktuell noch ein Sky- beziehungsweise WOW-Abo, wenn ihr ihn im Stream sehen möchtet.

Ein Blick in den Trailer:

James Bond: Keine Zeit zu sterben – Trailer

Dies ändert sich zum 1. Juni 2023. Ab dann darf nämlich auch Amazon Prime Video den bisher letzten Bond zeigen – ohne Aufpreis. Ein Prime-Abo genügt (bei Amazon Prime Video sehen).

Zum Inhalt wollen wir noch nichts verraten. Kein Geheimnis ist allerdings, dass Daniel Craig künftig nicht mehr in die Rolle des Agenten schlüpfen wird. Der englische Schauspieler hat ja unter anderem bei der erfolgreichen Knives-Out-Reihe eine neue Heimat gefunden.

Mr. Craig macht es nicht mehr:

Holt euch die Lizenz zum Anschauen

Doch lohnt sich der Film überhaupt? Ja, und nicht nur für Bond-Fans. Eine IMDb-Bewertung von 7,3 ist schon ganz gut. Noch besser der Eindruck, den „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ bei Rotten Tomatoes hinterlässt – 83 Prozent gibt es von den Profis, gar 88 Prozent von den Zuschauern.

Unterm Strich: Ein echtes Highlight für den Juni im Angebot von Amazon Prime Video – unbedingt anschauen.

