Amazon hat mit dem Fire Max 11 ein neues Tablet präsentiert. Es ist das bislang größte und leistungsstärkste Tablet des Konzerns und verfügt erstmals über einen Fingerabdrucksensor. Stylus und Tastaturhülle stehen optional bereit. Äußerlich erinnert es so ausgestattet an das iPad Pro von Apple, doch es kostet sehr viel weniger.

Fire Max 11: Großes Amazon-Tablet präsentiert

Leistungsstärker und größer als die Vorgänger gibt sich das neue Tablet Fire Max 11 von Amazon, das ab sofort im Vorverkauf erhältlich ist. Der Bildschirm des Tablets kommt auf eine Bilddiagonale von 11 Zoll bei einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel. Details zur verwendeten Display-Technologie hat der Konzern nicht verraten. Der Rahmen besteht aus Aluminium.

Das Fire Max 11 soll sich auch für moderne Spiele eignen. Der Prozessor MediaTek MT8188J bietet laut Amazon eine um 50 Prozent bessere Leistung im Vergleich zum Tablet Fire HD 10. Ihm stehen 4 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 64 GB oder 128 GB erweiterbarer Festspeicher zur Seite.

Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 sind mit dabei, ebenso wie erstmals auch ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor. Ein klassischer Kopfhöreranschluss ist hingegen nicht vorhanden.

Aufgeladen wird das Tablet über USB-C, zur Akkukapazität macht Amazon keine Angaben. Der Ladevorgang über das mitgelieferte 9-Watt-Netzteil dauert weniger als viereinhalb Stunden. Die Akkulaufzeit soll bis zu 14 Stunden betragen.

Als Zubehör bietet Amazon einen Eingabestift und eine Tastaturhülle an. Wer sich für den Stylus entscheidet, zahlt rund 35 Euro mehr, bei der Tastaturhülle will Amazon einen Aufpreis von rund 90 Euro.

Amazon Fire Max 11: Günstiger mit Werbung

In der Variante mit 64 GB Speicher ist das Fire Max 11 ab 269,99 Euro zu bekommen (bei Amazon anschauen). Dieser Preis gilt allerdings nur, wenn Nutzer mit Werbeeinblendungen auf ihrem Amazon-Tablet einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, kann zur werbefreien Version gegriffen werden, die in Deutschland für 284,99 Euro angeboten wird.

Für das am besten ausgestattete Fire Max 11 mit 128 GB Speicher, ohne Werbung und mit Stylus und Tastaturhülle fallen als Paketpreis 439,97 Euro an. Das Tablet kann ab sofort vorbestellt werden, mit der Auslieferung beginnt Amazon dann am 14. Juni 2023.

