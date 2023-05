Ist der Apple Pencil einmal gekoppelt, verbindet sich das Zubehör automatisch mit dem iPad, sobald man das Zubehör benutzt. Manchmal kommt es aber vor, dass sich der Apple Pencil nicht mehr verbinden will und Eingaben auf dem Apple-Tablet nicht funktionieren. Was kann man in solchen Fällen tun?

Es kann verschiedene Ursachen haben, dass der Stift vom iPad nicht mehr erkannt wird. Mit den folgenden Fehlerlösungen lassen sich Probleme meist schnell beheben.

Apple Pencil funktioniert nicht & wird vom iPad nicht erkannt: Lösungen

Habt ihr den Stift neu beziehungsweise wurde er noch nicht mit dem iPad genutzt, funktioniert er nicht sofort mit dem Apple-Gerät. Ihr müsst den Apple Pencil und das iPad erst miteinander koppeln. Wie das funktioniert, erfahrt ihr an dieser Stelle: Apple Pencil einrichten – so gehts. Achtet dabei darauf, dass nicht die verschiedenen Generationen der Stifte und iPads nicht immer miteinander kompatibel sind.

Sind Stift und iPad bereits miteinander gekoppelt und kann keine Verbindung hergestellt werden, überprüft Folgendes:

Möglicherweise ist einfach der Akku des Zubehörs leer . Dockt den Pencil also an der Seite oder am Lightning-Anschluss des iPads an und lasst die Batterie aufladen. Im Batterie-Widget könnt ihr den Akku-Status des Apple Pencils kontrollieren.

. Dockt den Pencil also an der Seite oder am Lightning-Anschluss des iPads an und lasst die Batterie aufladen. Im Batterie-Widget könnt ihr den Akku-Status des Apple Pencils kontrollieren. In einigen Fällen hilft es auch, das iPad einfach neu zu starten.

Generell solltet ihr sicherstellen, dass das iPad mit der neuesten iPadOS-Version läuft. Führt gegebenenfalls ein Update durch.

läuft. Führt gegebenenfalls ein Update durch. Stellt sicher, dass Bluetooth am iPad aktiviert ist. Nur darüber kann sich der Stift mit dem Tablet verbinden. Ihr könnt die Einstellung im Kontrollzentrum überprüfen. In den Bluetooth-Einstellungen sollte der Stift mit einer aktiven Verbindung aufgeführt sein.

aktiviert ist. Nur darüber kann sich der Stift mit dem Tablet verbinden. Ihr könnt die Einstellung im Kontrollzentrum überprüfen. In den Bluetooth-Einstellungen sollte der Stift mit einer aktiven Verbindung aufgeführt sein. Wird der Stift aufgeführt, funktioniert er aber nicht, entfernt den Eintrag zunächst aus den Bluetooth-Geräten, indem ihr dort auf „Ignorieren“ drückt und richtet ihn anschließend erneut ein.

Weitere Tipps

Habt ihr ein anderes iPad zur Hand, überprüft, ob der Stift dort funktioniert. Ist das der Fall, liegt möglicherweise ein Fehler am ursprünglichen Apple-Tablet vor. Gegebenenfalls solltet ihr das Gerät zurücksetzen, um Probleme zu beseitigen. Achtet aber zuvor darauf, persönliche Daten per Backup zu sichern.

Wird der Stift auch an einem anderen iPad nicht erkannt, ist möglicherweise die Spitze defekt. Das Vorderteil des Zubehörs könnt ihr austauschen. Achtet darauf, dass die Spitze nicht lose ist, sondern fest im Stift hängt. Sollte der Apple Pencil auch nach einem Wechsel der Spitzen nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein schwererer Defekt vor. In solchen Fällen solltet ihr den Apple-Support für weitere Hilfe kontaktieren oder einen Apple-Store aufsuchen.

