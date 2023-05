Huawei gibt nicht auf und bringt regelmäßig neue Smartphones auf den Markt. Mit dem Nova Y91 ist jetzt ein neues Modell enthüllt worden, das es gleich bei mehreren Punkten in sich hat. So fällt nicht nur der Akku übermäßig groß aus, sondern auch das Design der Front kommt uns sehr bekannt vor.

Huawei Nova Y91 mit iPhone-Front

Huawei-Smartphones spielen durch die vielen Einschränkungen keine große Rolle mehr. Trotzdem bringt das chinesische Unternehmen in regelmäßigen Abständen neue Modelle auf den Markt. Ganz neu mit dabei ist das Nova Y91, das direkt durch sein Design ins Auge fällt. An der Front kommt nämlich eine Kerbe im Display zum Einsatz, die wir so von den iPhones kennen:

Huawei setzt beim Nova Y91 auf eine Kerbe im Display wie beim iPhone. (Bildquelle: Huawei

In der Kerbe hat Huawei die Frontkamera und Hörmuschel untergebracht. 3D-Sensorik wie beim iPhone gibt es dort nicht. Das Display an sich fällt mit 6,95 Zoll sehr groß aus. Das LCD-Panel arbeitet mit 90 Hz und löst mit FHD+ auf. Die Rückseite wird von einer riesigen Kameraeinheit geziert. Dort finden sich die 50-MP-Hauptkamera und ein 2-MP-Tiefensensor.

Das Highlight des Huawei Nova Y91 ist der 7.000-mAh-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgen dürfte. Ein Netzteil mit 22,5 Watt befindet sich im Lieferumfang. Es ist EMUI 13 vorinstalliert und es stehen 128 oder 256 GB interner Speicher sowie 8 GB RAM zur Verfügung. Durch die US-Sanktionen leidet aber auch dieses Modell unter Einschränkungen. So kommt nur ein Snapdragon 680 zum Einsatz und es gibt kein 5G-Modem.

Im Video stellen wir euch das Huawei P60 Pro vor:

Huawei Nova Y91: Preis und Verfügbarkeit

Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann und ob das Huawei Nova Y91 in Deutschland angeboten wird und was es kostet. Bisher ist nur die Produktseite bei Huawei aufgetaucht (bei Huawei anschauen). Sobald es dazu neue Informationen gibt, werden wir euch informieren.

