Honor ist bekannt für seine auffälligen Smartphone-Designs. Mit dem Honor 90 und Honor 90 Pro wird das chinesische Unternehmen noch einmal nachlegen. Die Optik wird sich durch die Kameras, das Display und die Materialien deutlich von der Konkurrenz abheben.

Honor 90 und Honor 90 Pro kommen

Mit dem Honor 90 und Honor 90 Pro wird das chinesische Unternehmen am 29. Mai zwei neue Smartphones der Oberklasse vorstellen. Diese platzieren sich technisch zwar unter dem Honor Magic 5 Pro, fallen optisch aber umso mehr auf. Besonders das Honor 90 Pro mit den zwei großen Kamera-Partien, die nun abgeflacht wurden, sticht ins Auge. So wisst ihr direkt, dass es sich um das bessere Pro-Modell mit 200-MP-Kamera handelt.

Optisch machen das Honor 90 und Honor 90 Pro was her. (Bildquelle: Honor

Die Smartphones werden in besonders auffälligen Farben und Designs der Rückseite erscheinen. So gibt es einen sehr interessanten Farbverlauf und ein Diamant-Design, die für eine hochwertige Optik sorgen. An der Front kommen wie schon bei den Vorgängern Dual-Edge-Displays zum Einsatz, die über sehr dünne Ränder verfügen. Honor setzt zudem auf Punch-Hole-Kameras. Beim Honor 90 Pro sieht das wie folgt aus:

So soll das Honor 90 Pro von der Front aussehen. (Bildquelle: Whylab

Wie groß die Displays werden, ist nicht bekannt. Die Auflösung des Displays im Honor 90 Pro soll im Vergleich zum Vorgänger zulegen. Zudem soll sich das Handy mit bis zu 100 Watt aufladen lassen (Quelle: Notebookcheck).

Im Teaser-Video könnt ihr euch die beiden Honor-Smartphones schon anschauen:

Honor 90 (Pro): Teaser zum Design

Honor setzt auf älteren Prozessor

Das Honor 90 und Honor 90 Pro sind keine absoluten High-End-Smartphones. Entsprechend soll auch nicht der neue Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommen, sondern der Snapdragon 8+ Gen 1. Dieser bietet ebenfalls viel Leistung, ist aber nicht so effizient wie das neueste Modell von Qualcomm. Es wird interessant sein zu sehen, wann die neuen Honor-Smartphones nach Deutschland kommen. Die Vorstellung am 29. Mai ist zunächst nur für China. Wenn die Preise passen, würden Samsung und Xiaomi ordentlich Konkurrenz erhalten.

