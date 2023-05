Xiaomi wird am 25. Mai mit dem Civi 3 ein neues Mittelklasse-Smartphones vorstellen, welches nur für China gedacht ist. Tatsächlich kommt das Handy als Xiaomi 14 Lite im nächsten Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit genau so in Deutschland auf den Markt. Genau das ist nämlich beim Civi 2 und Xiaomi 13 Lite passiert.

Xiaomi 14 Lite wird bald als Civi 3 enthüllt

Xiaomi ist in der Vergangenheit schon öfter damit aufgefallen, dass Smartphones unter anderen Namen recycelt werden. Beim Xiaomi 13 Lite hat es das chinesische Unternehmen aber auf die Spitze getrieben. Das Handy wurde in China schon vor Monaten als Civi 2 auf den Markt gebracht. Und genau das gleiche Spiel wird wohl mit dem Civi 3 und Xiaomi 14 Lite passieren, das bald vorgestellt wird.

So sieht das Xiaomi Civi 3 mit dem zweifarbigen Design aus. (Bildquelle: Xiaomi

Das Civi 3 wird von Xiaomi auf Weibo schon ordentlich angeteasert und es werden viele Details verraten. Beispielsweise gibt es ein komplett neues Design mit großer Kamera-Einheit, in dem alle Sensoren untergebracht sind. Das Smartphone erscheint im Twin-Color-Design, ist also in zwei Farben gehalten. An der Front kommt das bekannte Display mit dem breiten Kamera-Loch zum Einsatz. Laut Xiaomi kann das Display dieses Mal bis zu 1.500 Nits hell werden. Das wäre in der Mittelklasse ein neuer Bestwert. Der Vorgänger kam auf 1.000 Nits.

Im Civi 3 verbaut Xiaomi zudem die gleiche Sony-Kamera wie im Xiaomi 13. Das dürfte eine sehr gute Bildqualität garantieren. Außerdem soll eine hohe Leistung des Prozessors garantiert sein. Welcher Chip genau zum Einsatz kommt, ist nicht bekannt. Das erfahren wir dann am 25. Mai.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi Civi 3 bereits anschauen:

Xiaomi Civi 3 im Teaser: Vorschau auf das Xiaomi 14 Lite

Xiaomi Civi 3 wird das Xiaomi 14 Lite

Das Xiaomi 13 Lite basierte auf dem Xiaomi Civi 2. Es ist also davon auszugehen, dass das Civi 3 die Grundlage für das Xiaomi 14 Lite bilden wird. Es wird interessant sein zu sehen, ob wir wieder so lange warten müssen, bis das Xiaomi 14 Lite erscheint. Im Grunde bekommen wir in Europa die dann schon leicht veraltete Hardware. Interessant ist das Handy mit dem Design und der Ausstattung aber trotzdem.

