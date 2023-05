Samsung hat für seine Galaxy-S23-Smartphones einen ganz besonderen Prozessor spendiert bekommen, der im Vergleich zu anderen Herstellern mehr Leistung besitzt. Die Exklusivität soll nun enden. Chinesische Smartphone-Hersteller bekommen das Performance-Monster wohl jetzt auch angeboten.

Qualcomm gibt besonderen Prozessor frei

Qualcomm hat für Samsung mit dem Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy eine besondere Version des aktuell Top-Prozessors für die Galaxy-S23-Smartphones hergestellt. Im Vergleich zu dem normalen Snapdragon 8 Gen 2 hat das „for Galaxy“-Modell mehr Leistung, ohne mehr Energie zu benötigen. Das sorgt dafür, dass die Galaxy-S23-Smartphones zu den schnellsten und effizientesten Handys auf dem Markt gehören. Diese Exklusivität hat nun wohl ein Ende.

Das zumindest behauptet eine chinesische Quelle, die schon in der Vergangenheit bei Weibo korrekte Insider-Infos veröffentlicht hat. Demnach können wohl bald auch chinesische Smartphone-Hersteller die gepimpte Version des Snapdragon 8 Gen 2 nutzen. Ob diese wirklich angenommen wird, verrät die Quelle nicht. Es wäre aber sinnvoll, um mit Samsung mithalten zu können. Besonders chinesische Hersteller achten ganz besonders darauf, dass die Leistung anhand von Zahlen im Benchmark stimmen.

Für Samsung hat das im ersten Moment keine Nachteile, denn durch den Deal mit Qualcomm konnten sich die Galaxy-S23-Smartphones einen großen Vorsprung verschaffen. Im Test des Galaxy S23 hat sich das deutlich gezeigt.

Im Video zeigen wir euch das aktuell Top-Smartphone von Samsung:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Neuer Qualcomm-Prozessor im Anflug

Im Endeffekt stellt sich sowieso die Frage, was das bringen soll. In einigen Monaten kommt wohl ein Snapdragon 8+ Gen 2 mit etwas mehr Leistung auf dem Markt. Danach kommt der Snapdragon 8 Gen 3, der noch einmal einen massiven Performance-Schub bringt. Samsung hat wieder einmal mit einem exklusiven Deal einen Vorteil erhalten, der wirklich was gebracht hat.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.