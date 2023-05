Bei Aldi wird aktuell ein Xiaomi-Handy verkauft, das nicht nur gut aussieht, sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Zudem bietet das Redmi C12 ein Feature, das schon lange nicht mehr in aktuellen Smartphones verbaut wird.

Aldi verkauft Xiaomi-Handy für 111 Euro

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem günstigen Smartphone sein, das einen großen Akku und somit eine lange Laufzeit besitzt, dann solltet ihr bei Aldi Talk reinschauen. Dort wird nämlich das Xiaomi Redmi 12C für 111 Euro verkauft (bei Aldi Talk anschauen). Es fallen keine Versandkosten an, sodass ihr wirklich nur die 111 Euro bezahlen müsst. Aktuell ist das Handy auch noch auf Lager.

Das Redmi 12C besitzt ein 6,71-Zoll-Display, das mit HD+ auflöst und mit bis zu 500 Nits sogar ziemlich hell ist, wenn man den günstigen Preis beachtet. Als Prozessor kommt der MediaTek Helio G85, der in Verbindung mit den 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher für eine solide Leistung sorgen dürfte. Der interne Speicher lässt sich um bis zu 1 TB erweitern. Ihr könnt zudem zwei SIM-Karten einlegen.

Zu den Highlights des Redmi 12C von Xiaomi zählt der 5.000-mAh-Akku, der für eine hohe Laufzeit sorgen dürfte. Außerdem besitzt das Handy auf der Rückseite einen Fingerabdrucksensor, wie man ihn von früher kennt. Dieser ist sehr gut erreichbar und oft ein Vorteil gegenüber billigen Sensoren im Display. Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf. Außerdem befindet sich das Netzteil im Lieferumfang, sodass ihr nichts mehr extra kaufen müsst.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 12C?

Das Redmi 12C ist ein typisches Einsteiger-Smartphone. Perfekt geeignet für Jung und Alt, wenn ihr nicht viel Geld für ein Handy ausgeben, aber trotzdem ein solides Smartphone haben wollt. Bei Xiaomi selbst müsst ihr 149 Euro für dieses Modell bezahlen (bei Xiaomi anschauen). Amazon verlangt mit 125 Euro etwas weniger (bei Amazon anschauen). So oder so ist der Xiaomi-Deal bei Aldi ziemlich gut, wenn ihr genau so ein günstiges Handy gesucht habt.

