Samsung hat mit seinen Falt-Handys eine neue Smartphone-Kategorie geschaffen, die von dem südkoreanischen Unternehmen dominiert wird. Chinesische Hersteller versuchen Samsung in dem Bereich anzugreifen. Mit Sony könnte jetzt auch ein japanischer Konkurrent auf den Geschmack gekommen sein.

Sony Facts

Sony plant Falt-Handy ohne Außendisplay

Sony hat in den letzten Jahren gefühlt immer die gleichen Handys gebaut. Sie wurden technisch zwar auf den neuesten Stand gebracht, doch optisch und von den besonderen Eigenschaften hat sich eigentlich nichts getan. Das könnte sich künftig ändern, wenn Sony einen komplett neuen Markt betritt. Laut ersten Informationen soll Sony nämlich an einem Klapp-Handy im Stile des Samsung Galaxy Z Flip 4 (Test) arbeiten (Quelle: sumahodigest).

Die Informationen sollen von einem Displayhersteller stammen. Sony will es aber anders als alle Hersteller von Falt-Handys machen. Demnach soll das Handy nur über ein einziges Display verfügen, welches im Inneren verbaut ist. An der Außenseite soll sich kein zweites Display befinden, wie man es von Samsung kennt. Im Grunde würde Sony damit gegen den Trend arbeiten. Andere Hersteller verbauen nämlich immer größere Displays an der Außenseite.

Weitere Details zur technischen Ausstattung des neuen Falt-Handys von Sony gibt es nicht. Es soll aber wohl die legendäre Bezeichnung „Compact“ erhalten. Würde in dem Fall deutlich besser als zu den normalen Handys von Sony passen, die mit der Zeit immer größer geworden sind.

Zum Vergleich: Das machen die chinesischen Smartphone-Hersteller.

Oppo Find N2 Flip im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Sonys neues Top-Handys ist schon da

Solltet ihr lieber ein normales High-End-Handy von Sony bevorzugen, dann könnte das Xperia 1 V etwas für euch sein. Das Top-Smartphone wurde gerade erst vorgestellt und überzeugt mit einer komplett neuen Kamera. Sony will damit das Farbprofil der Profi-Kameras der Alpha-Serie übernehmen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das Top-Smartphone im Kamera-Test wirklich schlägt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.