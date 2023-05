Wie leistungsstark wird das Nothing Phone (2)? Geht es nach dem Firmengründer, dann können Kunden gleich eine um 80 Prozent gestiegene Performance erwarten. Auch eine längere Akkulaufzeit wird versprochen, neben flüssigeren 4K-Videos.

Nothing Phone (2): Carl Pei verspricht mehr Leistung

Zum kommenden Nothing Phone (2) des OnePlus-Mitgründers gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Erst hieß es, dass das Smartphone mit dem neuesten Flaggschiff-Prozessor ausgestattet sein wird, nachdem ein Exemplar mit dem Snapdragon 8 Gen 2 bei einem Benchmark-Portal gesichtet wurde. Nun steht aber fest, dass stattdessen doch der Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut wird.

Carl Pei, Chef des noch jungen Herstellers Nothing, hat jetzt bestätigt, dass es wirklich dieser Prozessor der Snapdragon-8-Reihe von Qualcomm wird. Trotzdem spricht er von einer spürbaren Leistungssteigerung. Im Vergleich zum Vorgänger, wo noch der Snapdragon 778G+ zum Einsatz kam, soll sich die Performance des Nothing Phone (2) um 80 Prozent verbessern (Quelle: Carl Pei bei Twitter).

Die Wahl des Prozessors hat laut Pei auch positive Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Die Batterie soll beim neuen Handy deutlich länger durchhalten. Darüber hinaus werden 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde sowie eine bessere Konnektivität in Aussicht gestellt. Pei zufolge hat sich der Snapdragon 8+ Gen 1 in der Praxis bewährt. Durch ihn sei es möglich, das Nothing Phone (2) günstiger anzubieten.

Im Video: Das halten wir vom ersten Nothing Phone.

Nothing Phone 1 Hands-On: Viel Lärm um NOTHING?

auf YouTube

Nothing Phone (2): Akku mit 5.000 mAh

Unbestätigten Leaks zufolge soll die Kapazität des Akkus im nächsten Nothing-Handy von 4.500 mAh auf 5.000 mAh steigen. Kunden können wohl zwischen 8 und 12 GB Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB Festspeicher erwarten. Android 13 mitsamt NothingOS 1.5 soll vorinstalliert sein.

Wann genau das Nothing Phone (2) auf den Markt kommt, steht noch nicht fest. Der Vorgänger wurde im Juli 2022 zu einem Preis ab 469 Euro an den Start gebracht.

