Google hat mit dem Pixel 7a ein günstiges und ziemlich gutes Android-Smartphone auf den Markt gebracht. Auf den ersten Blick ist gar nicht ersichtlich, wie robust das Handy gebaut ist. Das wurde jetzt in einem Härtetest ausprobiert. Das Ergebnis überrascht positiv.

Pixel 7a ist robuster als das Pixel 7 Pro

Obwohl das Pixel 7a nur um die 500 Euro kostet (bei Amazon anschauen), kann es gleich mit mehreren positiven Eigenschaften überzeugen. Es bietet nicht nur die gute Ausstattung der teureren Pixel-Smartphones mit dem Tensor-G2-Prozessor und hat eine hervorragende Kamera an Bord, sondern ist auch das robusteste Smartphones der Serie.

Zack Nelson hat das Pixel 7a auf seinem YouTube-Kanal JerryRigEverything in die Mangel genommen. Mit mehreren Tests hat er die Materialien des Gehäuses, Rahmens und Displays untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass das Pixel 7a deutlich robuster gebaut ist als das viel teurere Pixel 7 Pro. Besonders die Steifigkeit des Gehäuses hat den Tester positiv überrascht. Es wirkt deutlich stabiler als der große und viel teurere Bruder.

Das Pixel 7a hat zudem einen weiteren wichtigen Vorteil. Da die Kameraeinheit keine Einheit mit dem Rahmen bildet, kann die Rückseite bei einer Reparatur wie bei anderen Handys abgenommen werden. Vorausgesetzt ihr habt das richtige Werkzeug. Beim Pixel 7 Pro kommt man nur über die Front an das Innere des Handys, was bei einer Reparatur ein großes Risiko birgt.

Im Video könnt ihr euch die Features des Pixel 7a anschauen:

Google Pixel 7a vorgestellt

Kamera des Pixel 7a trumpft auf

Nicht nur das Pixel 7a an sich ist sehr robust gebaut, auch die neue 64-MP-Kamera ist extrem leistungsstark. Obwohl das Handy preislich nur in der Mittelklasse spielt, bietet es eine bessere Bildqualität als teure Modelle von Samsung wie das Galaxy S23 oder das Xiaomi 13. Google hat hier also echt abgeliefert. Mit der Zeit dürfte der Preis des Pixel 7a sinken, sodass es noch interessanter wird.

