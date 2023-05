Während Google an der Fertigstellung von Android 14 arbeitet, sind neue Details über eine praktische Funktion durchgesickert, die man von Samsung-Geräten kennt. Google passt Android 14 damit noch besser an die neuen Pixel-Geräte an.

Android 14 verbindet zwei Apps

Google hat mit Pixel Fold und Pixel Tablet zwei wichtige Produkte vorgestellt, die mit größeren Displays ausgestattet sind. Entsprechend möchte Google Android 14 so optimieren, dass ihr mehr gleichzeitig machen könnt. Da kommt eine neue Funktion ganz recht, die mit der nächsten Android-Version eingeführt wird. Ihr könnt zwei Apps verbinden. Diese werden als ein App-Symbol auf eurem Startbildschirm angezeigt und starten gleichzeitig im Multitasking-Modus, wenn ihr das Symbol berührt (Quelle: 9to5Google).

Die Einführung einer solchen Funktion ergibt nicht nur für die Pixel-Handys Sinn, sondern insbesondere für das Pixel Fold und Pixel Tablet. So könnt ihr beispielsweise WhatsApp und YouTube verbinden. Damit könntet ihr mit euren Freunden oder der Familie chatten und gleichzeitig Videos schauen. Auf einem großen Bildschirm ist so eine Funktion ein echter Segen, da ihr nicht mehr manuell den Multitasking-Modus aktivieren müsst.

Komplett neu ist die Funktion aber nicht. Samsung hat sie laut SamMobile schon 2017 integriert. Dort könnt ihr schon lange zwei Apps verbinden und gleichzeitig starten. Ich selbst habe das Feature häufig auf meinem Samsung-Tablet im Einsatz, auf dem kommenden Pixel Tablet mit Android 14 würde ich die Funktion also auch nutzen.

Das ist mit dem Pixel Tablet jetzt schon möglich:

Google Pixel Tablet vorgestellt

Wann erscheint Android 14?

Google hat die erste öffentliche Beta-Version von Android 14 veröffentlicht. Ihr könnt die neue Version auch schon auf Smartphones von Herstellern wie Xiaomi und Co. ausprobieren. Laut Zeitplan dauert die Entwicklung aber noch eine Weile. Erst im Herbst wird Android 14 komplett fertiggestellt und für die Pixel-Geräte verteilt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.