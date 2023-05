Etwas später als erwartet, aber immer noch pünktlich innerhalb der 20. Kalenderwoche veröffentlichte Apple nun eine Reihe von Updates für iPhone, iPad und Co. Nutzerinnen und Nutzer sollten ihre Geräte wie üblich schnell aktualisieren.

Apple Facts

Die kleine, aber nicht weniger wichtige Information steckt in einer aktuellen Pressemitteilung zum neuen „Pride Edition Sportarmband“ und dem dazugehörigen „Pride Celebration Zifferblatt“ nebst passendem iOS-Hintergrundbild für das Jahr 2023 (Quelle: Apple).

iOS 16.5 in den Startlöchern: Release des iPhone-Updates steht unmittelbar bevor

Demzufolge erfordern die beiden schmucken Bestandteile jeweils das kommende Update auf watchOS 9.5 und iOS 16.5 für Apple Watch und iPhone. Doch wann erscheint dies? Dazu Apple in den Fußnoten:

„Das neue Pride Celebration Zifferblatt und iOS Hintergrundbild wird nächste Woche verfügbar sein und erfordert watchOS 9.5 und iOS 16.5.“

Ergo: Im Laufe der nächsten Woche stehen die System-Updates dann zur Verfügung. Wochentag und Uhrzeit verrät Apple jedoch nicht. Der Erfahrung nach aber stehen derartige Updates meist zum Wochenanfang nach 18 Uhr unserer Zeit zur Verfügung. Es würde uns also nicht wundern, wenn ihr iOS 16.5 und watchOS 9.5 bereits am Montagabend herunterladen könnt.

Pride 2023 – Armband, Zifferblatt und iPhone-Hintergrundbild. (Bildquelle: Apple)

Entwickler können jetzt schon auf den sogenannten „Release Candidate“ von iOS 16.5, iPadOS 16.5, watchOS 9.5 und macOS Ventura 13.4 zugreifen. Dabei handelt es sich um die Versionen, die letztlich für die Veröffentlichung bestimmt sind. Die Arbeiten an den Updates gelten seitens Apple damit als abgeschlossen.

Pride? Was ist das überhaupt? Alle Informationen im Video:

Pride Month: 5 wichtige Momente der Bewegung Abonniere uns

auf YouTube

Viele neue Features erst wieder mit iOS 17

Abgesehen von der Unterstützung des neuen Pride-Celebration-Hintergrundbilds gibt es nicht viele neue Funktionen. Nutzerinnen und Nutzer erwarten kleine Anpassungen in Apples News-App und diverse Fehlerverbesserungen. Damit ist iOS 16.5 in erster Linie ein Update zur Optimierung.

Neue Features hingegen wird uns Apple erst wieder mit iOS 17 am 5. Juni auf der WWDC-Keynote präsentieren. Dessen Release ist aber noch in weiter Zukunft und steht erst im Laufe des Septembers an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.