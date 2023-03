Bei Apple steht die Entwicklung neuer Systemversionen nicht still und so kündigt der iPhone-Hersteller mit iOS 16.5 erneut ein Service-Update an. Registrierte Entwickler können schon auf eine erste Vorabversion zugreifen. Doch damit enden die Ankündigungen noch nicht.

Überraschend schnell kündigt Apple iOS 16.5 fürs iPhone an. Erst wenige Stunden zuvor wurde nämlich erst iOS 16.4 veröffentlicht und den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung gestellt.

iOS 16.5 fürs iPhone: Erste Vorabversion von Apple verteilt

Wer als registrierter Entwickler am Betatest teilnehmen möchte, der muss sich jetzt neuerdings über die Einstellungen des iPhones hierfür anmelden. Im Bereich der Softwareaktualisierung findet sich dann die Option „Beta-Updates“, ferner lässt sich die iOS 16.5 Developer Beta für den Download und die Installation auswählen. Ab sofort ist hierfür eine Apple ID erforderlich, die auch mit dem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Wer kein eingeschriebener Entwickler ist, muss sich noch etwas gedulden, doch die öffentliche Beta-Version wird der Erfahrung nach sicherlich ebenso zur Verfügung gestellt.

iOS 16 wurde im Sommer 2022 präsentiert und im September dann veröffentlicht:

Neue Funktionen springen noch nicht direkt ins Auge. Immerhin, die Kollegen von MacRumors berichten über eine neue Option über Siri direkt eine Bildschirmaufnahme starten zu können. Bisher konnte der Sprachassistent auf Zuruf nur Screenshots erstellen, nicht aber Videoaufzeichnungen vom Bildschirm. Über die nächsten Tage werden sicherlich weitere Features gefunden und wir werden berichten.

Weitere Updates für iPad, Mac und Apple Watch angekündigt

Doch nicht nur iOS 16.5 wurde von Apple angekündigt, auch weitere Systemupdates stehen Entwicklern schon zur Verfügung. Dies wären konkret iPadOS 16.5 für die iPads, macOS 13.4 für den Mac oder auch watchOS 9.5 für die Apple Watch. Deren Entwicklung und Erprobung erfolgt parallel zur kommenden iOS-Version.

Ein Release-Datum von iOS 16.5 steht noch aus, denn Apple hat hierzu offiziell keine Angaben gemacht. Wenn wir uns allerdings die Veröffentlichungszeiten der vorhergehenden Updates betrachten, dann dürfte eine Veröffentlichung im Laufe des Mai durchaus wahrscheinlich sein.

Im Juni dann steht schon der erste Blick auf iOS 17 auf Apples Agenda, allerdings dürfte es bis zum erwartenden Release Ende September noch weitere Service-Updates für iOS 16 geben. Mindestens mit iOS 16.6 darf also in Zukunft noch gerechnet werden.

