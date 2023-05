Wenn es darum geht, neue Funktionen in Smartwatches zu integrieren, dann sind Samsung und Apple eigentlich immer ganz vorn. Dieses Mal hat Huawei beide Hersteller ausgestochen und soll mit der Watch 4 eine für viele Menschen extrem wichtige Funktion einführen. Einen Haken gibt es dabei aber.

Huawei Watch 4 soll Blutzucker messen können

Für viele Menschen auf der Welt ist es extrem wichtig, den Blutzucker zu messen. Dafür wird meist etwas Blut auf einem Teststäbchen gebraucht oder ein Sensor am Oberarm installiert, der die Daten auslesen kann. Apple und Samsung arbeiten seit längerer Zeit an einem Sensor, der den Blutzucker nichtinvasiv misst. Also eine Methode, bei der das Gewebe des Menschen nicht verletzt wird. Huawei soll genau das nun gelungen sein.

„Huawei Consumer Business Group“-CEO Richard Yu höchstpersönlich hat auf Weibo mitgeteilt, dass das chinesische Unternehmen einen wichtigen Meilenstein bei der Blutzuckergesundheit erreicht hat. In Kooperation mit renommierten medizinischen Einrichtungen hat es Huawei geschafft, den Blutzucker mit einer neuen Smartwatch zu messen. Diese soll zukünftig vor Hyperglykämie warnen und ein gesünderes Leben ermöglichen.

Am 18. Mai will Huawei die neue Watch 4 mit genau dieser Funktion offiziell in China vorstellen. Spätestens dann wird sich zeigen, wie zuverlässig das neue Gesundheitsfeature wirklich arbeitet.

Neue Funktion zunächst nur in China

Wie schon bei anderen Gesundheitsfunktionen dürfte auch die Blutzuckermessung mit der Huawei Watch 4 zunächst nur für China vorgesehen sein. Besonders bei Gesundheitsfunktionen müssen sich Hersteller für jeden Markt eine zusätzlich Zulassung holen. Deswegen sind Funktionen wie Blutdruckmessung oder die Aufzeichnung eines EKGs bei Samsung auch nur mit der offiziellen App möglich. Nur so werden nämlich die Zulassungsbestimmungen erfüllt. Es wird interessant sein zu sehen, ob Huawei die Blutzuckermessung auch nach Deutschland bringt.

