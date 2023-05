Samsungs kommendes Falt-Smartphone Galaxy Z Flip 5 soll erstmals Unterstützung für DeX erhalten. Damit kann auch das kleine Samsung-Smartphone ganz wie die Großen über einen Monitor zum Desktop-Rechner werden.

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit DeX-Unterstützung

Die Galaxy-Z-Flip-Reihe gehört trotz mancher High-End-Features nicht zu den allerbesten Samsung-Handys. Wohl auch deshalb hat der Hersteller bislang gezögert, die Smartphones mit DeX-Funktionen auszustatten, die viel Leistung benötigt. Das soll sich bei der nächsten Generation aber ändern. Das Galaxy Z Flip 5 soll mit DeX-Unterstützung ausgeliefert werden (Quelle: SamMobile).

Sollte Samsung tatsächlich den Schritt wagen, dann wird es sich beim Galaxy Z Flip 5 um das kleinste Smartphone handeln, das sich per HDMI-Adapter oder USB-C-Anschluss in eine Workstation verwandeln lässt. Das Handy wird hierbei per Kabel an einen Monitor, ein Tablet oder einen Smart-TV angeschlossen, um eine Desktop-ähnliche Oberfläche bieten zu können. Maus und Tastatur können ebenfalls angeschlossen werden.

Bei Samsungs Falt-Handys der Fold-Variante ist eine Unterstützung für DeX bereits vorhanden, ebenso wie bei Galaxy-Tab-Tablets ab dem S4 sowie vielen Handys der S- und der früheren Note-Serie. Unklar bleibt aber noch, ob Samsung nach Einführung der Funktion für das Galaxy Z Flip 5 auch ältere Modelle der Reihe unterstützen wird. Ein Software-Update wäre zumindest theoretisch möglich.

Das halten wir von Samsungs aktuellen Falt-Handys:

Galaxy Z Flip 5: Vorstellung im Juli?

Samsung könnte sein Galaxy Z Flip 5 beim nächsten Unpacked-Event präsentieren, das Ende Juli 2023 stattfinden soll. Neben dem neuen Flip-Handy dürfte der Konzern dann auch das Galaxy Z Fold 5 präsentieren. Beide Falt-Smartphone werden wohl mit Android 13 und One UI 5.1.1 ausgeliefert. Die Vorgänger kamen im August 2022 auf den Markt.

Auf der gleichen Veranstaltung wird Samsung wahrscheinlich auch Smartwatches der Galaxy-Watch-6-Serie sowie die Tablets der Galaxy-Tab-S9-Reihe vorstellen.

