Früher waren Premium-Tablets von Samsung immer mit den besten Displays ausgestattet. Beim Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S8 traf das nicht mehr zu. Plötzlich wollte Samsung viel Geld für ein schlechteres Einstiegsmodell, damit mehr Menschen sich die teureren Modelle mit besseren Displays kaufen. Das soll sich mit dem Galaxy Tab S9 wieder ändern.

Samsung Galaxy Tab S9 wieder mit OLED-Display

Genau wie bei den Galaxy-Smartphones hat Samsung auch bei den Tablets versucht, die günstigsten Versionen schlechter zu machen, um mehr Menschen zu den Plus- oder Ultra-Modellen zu locken. Während das bei den Smartphones gut klappt und viele zum Galaxy S23 Ultra greifen, ist das bei den Tablets nicht so einfach, denn nicht jeder möchte ein großes und extrem teures Android-Tablet haben. Vermutlich auch deswegen will Samsung beim Galaxy Tab S9 wieder einen Rückzieher machen. Laut neuesten Informationen soll auch das Einsteiger-Premium-Tablet wieder mit einem OLED-Display ausgestattet sein:

Die Größe des Galaxy Tab S9 soll sich im Vergleich zum Galaxy Tab S8 dabei nicht ändern. Sie wird weiterhin bei 11 Zoll liegen. Samsung würde damit den Einstieg deutlich attraktiver machen. Mit dem OLED-Display dürften sich wieder mehr Menschen für das kleinste Premium-Tablet begeistern. Wer mehr will, kann zum Plus-Modell mit 12,4 Zoll oder zum Ultra-Modell mit 14,6 Zoll greifen.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Galaxy-Tab-S8-Tablets von Samsung:

Steigt der Preis des Samsung Galaxy Tab S9 dadurch?

Samsung hat das Galaxy Tab S8 zu Preisen von ab 749 Euro verkauft. Mit dem nun besseren OLED-Display könnte das Galaxy Tab S9 durchaus teurer werden. Immerhin hat Samsung auch die Galaxy-S23-Smartphones spürbar im Preis angehoben. Wer sich also auf dieses Android-Tablet freut, sollte sich auf eine Preiserhöhung einstellen. Bestätigt ist das aber noch nicht. Wann genau die Präsentation stattfindet, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht.

